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Лукашенко поздравил директора Эрмитажа с 75-летием

Президент Белоруссии отметил, что музей под руководством Михаила Пиотровского остается ведущим учреждением мирового уровня

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 75-летием, отметив, что под его руководством уникальный музейный комплекс остается ведущим учреждением мирового уровня. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что на протяжении многих лет возглавляемый Пиотровским уникальный музейный комплекс отвечает "высоким требованиям времени и остается ведущим учреждением мирового уровня". "Вы успешно реализуете себя как на профессиональном поприще, так в общественно-политической жизни. Ваши знания и опыт в деле сохранения и популяризации национального достояния, исторических и современных ценностей своего народа по праву признаны на родине и за рубежом", - отметил Лукашенко.

Он обратил внимание, что в Белоруссии руководителя Эрмитажа знают и уважают как талантливого ученого, известного искусствоведа и замечательного человека. "Убежден, что ваша многогранная деятельность и в дальнейшем будет способствовать развитию и обогащению культурного диалога между нашими народами", - подчеркнул президент.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияПиотровский, Михаил Борисович
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