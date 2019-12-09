"Имя, не требующее комментариев и дополнений". Михаилу Пиотровскому — 75 лет

Он не артист, не скандально известный режиссер, не политик — он просто директор музея. Однако именно его имя сразу приходит на ум, когда нужно понять, что для культуры хорошо, а что плохо — и, кстати, не только для культуры

9 декабря академик РАН Михаил Пиотровский отмечает свое 75-летие. Он руководит Государственным Эрмитажем с 1992 года. А еще он возглавляет Союз музеев России, Всемирный клуб петербуржцев, заведует кафедрами "музейное дело и охрана памятников" и "Древний Восток", является иностранным членом Академии наук Армении, почетным членом Академии наук Татарстана, членом-корреспондентом Германского археологического института и Института Франции (Академии надписей и изящной словесности) и иностранным членом Американской академии искусств и наук. Его имя присвоено даже одной из открытых малых планет. "Спросите, что думает об этом Пиотровский!" — требуют редакторы СМИ и чиновники, чего бы ни касался вопрос — притязаний церкви на музейные предметы, строительства небоскреба в Санкт-Петербурге, спасения памятников Сирии и Йемена, реставрации собора Парижской Богоматери и даже проведения футбольного чемпионата. "Ваше имя не требует комментариев и дополнений к нему. "Просто Пиотровский" — знак, эталон общечеловеческой культуры, образованности, вкуса", — отметила в поздравлении Пиотровскому председатель правления Всемирного клуба петербуржцев Валентина Орлова.

Описание Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в рабочем кабинете © Юрий Белинский/ТАСС

"Михаил Борисович и Эрмитаж неразделимы, они даже свое рождение празднуют почти в один день, — подчеркнул советник президента РФ Владимир Толстой. — Каждый, кто хоть раз побывал в Государственном Эрмитаже, понимает: это необъятная, сложная и прекрасная империя. Огромность Эрмитажа, невозможность измерить его значение и ценность определили и масштаб личностей его директоров. Академик Иосиф Орбели — востоковед, археолог, спаситель Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны. Академик Борис Пиотровский — востоковед, археолог, сделавший Эрмитаж музеем мирового уровня. Академик Михаил Пиотровский — востоковед, археолог, в разы увеличивший музейные пространства Эрмитажа, соединяющий в его залах величие прошлого с непредсказуемостью будущего". Сам Пиотровский сообщил журналистам, что юбилей проведет на работе — в стенах Эрмитажа: "Я вообще не праздную дни рождения торжественно и официально. Я человек публичный, но мой возраст — это мое личное дело. Так получается, что все дни до дня рождения и после я провожу в Эрмитаже". "Производство культурных смыслов" "Эрмитаж с некоторых пор, а может быть, и с самого постпетровского времени, наверное, со времен Екатерины, скажем так, был градообразующим предприятием, — говорит Сергей Шнуров, член совета при комитете Госдумы по культуре. — В момент, когда он стал музеем, это звание усилилось и подтвердилось, то бишь Михаил Борисович у нас является генеральным директором градообразующего предприятия под названием Эрмитаж. И вокруг этого предприятия происходят все главные события города. Очень хорошо, что этот завод по производству культурных смыслов до сих пор выдает замечательную продукцию.

Михаил Борисович поражает своим живым умом. Всем советую равняться на подобных людей, потому что в 75 лет знать все положение дел в современном искусстве, решаться на какие-то авантюрные вещи, довольно провокационные выставки, и, совершенно не моргнув глазом, все это делать — это, конечно, большое мужество и большой силы ум — вот что хочется сказать о Михаиле Борисовиче. Совместных проектов нет, но если меня позовут что-либо сделать, я всегда открыт, готов, всегда поддержку любое начинание". "Самый крутой руководитель" В музейном сообществе Пиотровский бесспорный авторитет. "Михаил Борисович — это специалист высочайшего класса в своей области, каких еще надо поискать. Он, как директор Государственного Эрмитажа, пожалуй, самый крутой, толковый и деловой руководитель у нас в стране и международный авторитет в своей сфере", — сказал ТАСС гендиректор Ирбитского государственного музея изобразительных искусств Валерий Карпов (Свердловская область). Генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая назвала Пиотровского "залогом коллективного успеха важнейшей "культурной отрасли", представители которой, во многом благодаря ему, несут в себе высокую интеллигентность, хранят достоинство в профессиональном общении, верность любимому делу и друг другу". Главный герольдмейстер России, замдиректора Эрмитажа Георгий Вилинбахов, 27 лет работающий вместе с Пиотровским, признается, что "с Михаилом Борисовичем работать легко, очень интересно, и с ним не страшно ввязываться в какие-то бои, потому что ты знаешь, что Михаил Борисович рядом". Фарида Буреева, директор омского музея им. М. А. Врубеля, на базе которого недавно открылся центр "Эрмитаж-Сибирь", считает, что "Михаил Борисович воспринимается как тот щит, как та помощь, которая максимально быстро приходит на помощь в случае необходимости какому-либо музею. И если возникает проблема у музея, всегда обращаются в союз, к Михаилу Борисовичу". Мединский без винтовки Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал журналистам, что за те 7,5 лет, что он работает с Пиотровским, "Михаил Борисович всегда проявлял себя исключительно как выдающийся ученый, как человек, который, наверное, лучше всех знает Эрмитаж, которому глубоко небезразлично то, что происходит в музее и вообще в музейном сообществе, я напомню, что он также является президентом Союза музеев России, и в его лице мы видим надежного партнера, и эффективного оппонента, и верного союзника в части всей нашей работы, связанной с развитием музеев России". Журналисты напомнили Мединскому известные слова о том, что "к Пиотровскому хоть с винтовкой приди, он из Эрмитажа ничего не отдаст", и министр пошутил, что "пока не пробовал приходить с винтовкой в Эрмитаж". Снова становясь серьезным, он сказал: "Опираться можно только на то, что сопротивляется. Так вот, Михаил Борисович всегда сопротивляется, он любую идею, откуда бы она ни исходила, из министерства, из сообщества, из гражданского общества, всегда воспринимает критически и пытается пропустить через себя, и в этом отношении взаимодействие с ним не всегда комфортно, но всегда полезно и всегда эффективно. Мы очень ценим его позицию, его профессиональное и мудрое упрямство и очень рады, что он такой настоящий защитник нашего музейного дела".

Описание С министром культуры РФ Владимиром Мединским на открытии международного фестиваля "Интермузей" © Александр Щербак/ТАСС

По мнению спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, Пиотровский — один из самых влиятельных людей в мировой культуре. "Он принадлежит к поколению петербуржцев, которые сумели доказать, что у этого столичного города вовсе не областная судьба. Петербург благодаря усилиям таких людей, как Михаил Борисович, доказал, что это действительно культурная столица Европы. Он рассматривает культуру как синоним России. Я уверен, что это именно так. Его роль в сегодняшней российской жизни в высшей степени важна, он умеет разговаривать с властью и с профессиональным сообществом. На это сегодня способны немногие". При этом, считает Швыдкой, Пиотровский "знает, что культура умеет зарабатывать деньги, но одновременно он знает границы, за которым деньги зарабатывать не надо, умеет рисковать, но одновременно знает границы, за которыми рисковать не стоит". Ответственный котовладелец Многие признаются, что робеют перед Пиотровским, считая его невероятно серьезным человеком. Однако именно ему Санкт-Петербург обязан одной из самых необычных своих достопримечательностей — эрмитажными котами. "Эрмитаж стоит в авангарде отношения к домашним животным, и он смог из категории проблемы "животные на территории большого предприятия" перевести своих котов в категорию туристического бренда мирового значения, сейчас это одна из необычных достопримечательностей мира. От него не услышишь показных эмоций в стиле "ой, какой миленький", он очень ровный в общении, но к животным относится бережно и ответственно", — рассказала ТАСС ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

Описание Кот-оракул Ахилл в Эрмитаже во время церемонии предсказания победителя матча между командами России и Египта © Петр Ковалев/ТАСС

Она отметила, что знает Пиотровского не только как директора музея, преподавателя на кафедре музееведения, но и как ответственного владельца котов. "На его даче есть животные, за которыми он следит внимательно, а если на его территорию подбрасывают бездомных котят, он всегда помогает пристроить", — сказала Кондратьева, вспомнив также, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года, когда эрмитажный кот Ахилл был оракулом первенства, Пиотровский постоянно интересовался его самочувствием и тем, не переработало ли животное во время очередного сеанса. Спасая Пальмиру Директор Российского этнографического музея Владимир Грусман в беседе с ТАСС отметил, что Пиотровский "представляет собой совершенно уникальную личность для российской культуры". "Что касается личных качеств, он всегда тактичен, это человек, которого мы можем назвать истинно русским интеллигентом. Русский интеллигент — это, можно сказать, нерв или совесть русского народа. Думаю, что Михаил Борисович — это такая же планетарная фигура в России, которой в свое время был Лихачев", — сказал директор. Он уверен, что так получилось во многом благодаря блестящему востоковедческому образованию Пиотровского. "Всегда люди, которые получали такое блестящее восточное образование, играли очень большую роль в жизни общества — и в культуре, и в международных отношениях. Скажем, поездка Михаила Борисовича в Сирию в свое время: когда ситуация была весьма угрожающая, он побывал Сирии, посмотрел, каким образом можно восстанавливать древнюю культуру этого восточного государства", — сказал он.

Описание Во время посещения Пальмиры © EPA/SERGEI CHIRIKOV