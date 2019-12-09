{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Директор "Сатирикона" сообщил, что иск Росимущества к театру связан с оформлением участка

Также Владимир Казаченко отметил, что театр планирует обратиться за помощью к Министерству культуры РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Требование Росимущества взыскать около 287 млн рублей с "Сатирикона" связано с неправильным оформлением земельного участка, где расположен столичный театр. Об этом заявил ТАСС в понедельник директор театра Владимир Казаченко.

Иск был подан столичным управлением Росимущества 6 декабря, он пока не принят к производству.

"Вопрос в неправильном оформлении правового титула на земельный участок театра. Так как мы государственный театр, этот участок должен быть оформлен на праве оперативного управления, а он по каким-то причинам на договоре аренды, эта история тянется с 2008 года. Сейчас нужно преобразовать этот правовой титул в правильное русло. Здесь нет недобросовестности, здесь правовая несогласованность", - сказал Казаченко.

По его словам, театр планирует обратиться за помощью к учредителю - Министерству культуры РФ. "Мы постараемся решить эту ситуацию еще до суда <...> Мы уже сейчас находимся в переговорах с Росимуществом", - добавил собеседник агентства.

Ранее в Арбитражный суд Москвы также поступили два иска Московской объединенной энергетической компании, которая требует от театра в общей сложности около 16 млн рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мариинский театр покажет оперу Родиона Щедрина "Лолита" по роману Набокова
Премьерные показы в Петербурге пройдут 13, 15 и 24 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС