Директор "Сатирикона" сообщил, что иск Росимущества к театру связан с оформлением участка

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Требование Росимущества взыскать около 287 млн рублей с "Сатирикона" связано с неправильным оформлением земельного участка, где расположен столичный театр. Об этом заявил ТАСС в понедельник директор театра Владимир Казаченко.

Иск был подан столичным управлением Росимущества 6 декабря, он пока не принят к производству.

"Вопрос в неправильном оформлении правового титула на земельный участок театра. Так как мы государственный театр, этот участок должен быть оформлен на праве оперативного управления, а он по каким-то причинам на договоре аренды, эта история тянется с 2008 года. Сейчас нужно преобразовать этот правовой титул в правильное русло. Здесь нет недобросовестности, здесь правовая несогласованность", - сказал Казаченко.

По его словам, театр планирует обратиться за помощью к учредителю - Министерству культуры РФ. "Мы постараемся решить эту ситуацию еще до суда <...> Мы уже сейчас находимся в переговорах с Росимуществом", - добавил собеседник агентства.

Ранее в Арбитражный суд Москвы также поступили два иска Московской объединенной энергетической компании, которая требует от театра в общей сложности около 16 млн рублей.