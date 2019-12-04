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МОЭК намерен взыскать с "Сатирикона" около 16 млн рублей

Компания подала два иска в Арбитражный суд города Москвы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. В Арбитражный суд города Москвы поступили два иска Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) о суммарном взыскании порядка 16 млн рублей с театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина. Об этом сообщается в документах, размещенных в картотеке арбитражных дел на сайте суда.

"Судья, рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления ПАО "МОЭК" к ФГУК "РГТ "Сатирикон" имени Аркадия Райкина о взыскании задолженности в размере более 9,8 млн рублей по договору от 14 апреля 2016 года, неустойку в размере свыше 1 млн рублей, установил, что исковое заявление подано с соблюдением правил требований к форме и содержанию искового заявления, установленных статьями арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд определил: принять исковое заявление и возбудить производство по делу", - сообщается на сайте. Данный иск поступил в суд 28 ноября. Предварительное заседание назначено на 29 января.

Также 28 ноября столичным арбитражным судом был принят иск, в котором МОЭК требует взыскать с театра около 4,9 млн рублей. Данное исковое заявление оставлено судом "без движения на срок до 30 декабря 2019 года".

ТАСС запросил комментарий у театра "Сатирикон".

История театра началась в 1939 году. "Сатириконом" коллектив стал называться с 1987 года, когда он переехал в здание московского кинотеатра. В июле 2015 года здание театра было закрыто на реконструкцию, в настоящее время спектакли большой сцены играют в здании "Планеты КВН", малой сцены - в учебном театре Высшей школы сценических искусств. Планируется, что "Сатирикон" вернется в свое здание к концу 2020 года.

МОЭК - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго".

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