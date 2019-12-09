Кинокритики Лос-Анджелеса признали ленту "Паразиты" лучшим фильмом года

СЕУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала ленту южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" лучшим кинофильмом 2019 года. Как отмечает агентство Yonhap , в этой номинации трагикомедия "Паразиты" смогла обойти криминальную драму Мартина Скорсезе "Ирландец".

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Можно вывезти парня из Сицилии, но нельзя вывести Сицилию из парня: "Ирландец" Скорсезе

Помимо звания лучшего фильма 2019 года, кинокритики Лос-Анджелеса присудили "Паразитам" победу еще в двух номинациях. Пон Чжун Хо был признан лучшим кинорежиссером, а актер Сон Кан Хо победил в номинации "лучший актер второго плана". Лента, кроме того, заняла второе место в рейтинге лучших сценариев по мнению этой ассоциации.

В мае 2019 года картина Пон Чжун Хо получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Ассоциация кинокритиков Торонто в Канаде также признала ленту "Паразиты" лучшим фильмом на иностранном языке, отдельно отметив режиссуру Пон Чжун Хо.