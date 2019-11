Можно вывезти парня из Сицилии, но нельзя вывести Сицилию из парня: "Ирландец" Скорсезе

При этом он в фирменном для Скорсезе стиле мешает личное и общественное: режиссер не спеша обрисовывает каждого из героев, с каждым экранным годом добавляя им не только морщин, но и все больше личных черт. Персонажи стареют, скукоживаются, теряют власть и ориентиры, продиктованные им специфическим кодексом чести. Большинство разговоров фильма происходит "по понятиям", но находится время (а его целых три часа 20 минут) и на меткие диалоги о курении в автомобиле или правильном хранении рыбы just for the fun of it (для удовольствия), а также подробные инструкции о том, как избавиться от оружия или подготовиться к заказному убийству.