В Москве назовут лауреатов литературной премии "Большая книга"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Победителей Национальной литературной премии "Большая книга" назовут в Москве, церемония награждения состоится во вторник в Доме Пашкова.

В финал вышли 12 произведений, в том числе романы Евгения Водолазкина ("Брисбен"), Григория Служителя ("Дни Савелия"), Гузель Яхиной ("Дети мои").

"В этом году в списке финалистов "Большой книги" исключительно новое поколение авторов, у многих написаны всего одна-две книги", - сказал ТАСС генеральный директор премии Георгий Урушадзе. Он напомнил, что Водолазкин, которого многие уже считают классиком, также был открытием "Большой книги", все его романы выходили в финал. Эксперты и члены жюри премии рассказали ТАСС об особенностях представленных в финале произведений.

Член жюри Майя Кучерская сообщила, что болеет за книгу "Калечина-Малечина" Евгении Некрасовой. "Художественная проза все неотвратимее хочет походить на сценарии. Евгения Некрасова работает и экспериментирует именно с языком, возвращая слову его академическую сущность", - сказала она.

Роману Некрасовой предшествовал сборник рассказов "Сестромам. О тех, кто будет маяться".

Также Кучерская выделила произведение "Венедикт Ерофеев: Посторонний", написанную Олегом Лекмановым, Михаилом Свердловым и Ильей Симановским. Кучерская восприняла его как книгу "о той страшной цене, которую платит художник в тоталитарном государстве за свободу".

Савелий, Париж и "Рай земной"

Литературный обозреватель Алексей Михеев, характеризуя дебютную книгу "Дни Савелия" Григория Служителя сказал ТАСС, что роман написан от имени кота, который переживает ряд увлекательных приключений. "Автор в каждой из глав использует новый и чаще всего неожиданный сюжетный поворот. В итоге получается объемный и яркий коллаж из ряда картин современной городской реальности, в котором лично меня покорило меланхолически бесстрастное отношение четвероногого героя ко всем сюрпризам многострадальной судьбы", - поделился он. По словам Михеева, его подкупила "ироническая интонация легкого, но мудрого и порой печального юмора".

Книга "Собаки Европы" известного белорусского писателя Ольгерда Бахаревича, по мнению Михеева, является объемным многоплановым романом, в котором искусно переплетаются самые разные линии - от вечной темы противостояния Востока и Запада до проблемы свободы и самореализации творческой личности.

Дебютная книга Вячеслава Ставецкого "Жизнь А. Г." - фантасмагорический и метафорический вариант альтернативной истории ХХ века, где в качестве главного героя выступает условная фигура якобы испанского диктатора Авельянеды. "Мощная и сочная проза как в социальном, так и в психологическом плане", - отметил собеседник ТАСС.

Михеев также считает, что книга поэта и известного прозаика Сухбата Афлатуни "Рай земной" (настоящее имя Евгений Абдуллаев) представляет собой текст "многослойный и изобретательный как в стилистическом, так и в содержательном отношении".

Рассуждая о романе писателя Романа Сенчина "Дождь в Париже", член совета экспертов, заместитель главного редактора журнала "Октябрь" Алексей Андреев заметил, что поездка в Париж для героя романа стала попыткой бегства от самого себя, попыткой излечиться от тягот современной провинциальной жизни. "Попытка никуда негодная и изначально бессмысленная, однако она позволяет ему если не понять себя и давно опостылевшие реалии, то, по крайней мере, принять их, а значит и жить дальше", - отметил он. Сенчин также известен как автор книг "Постоянное напряжение", "Рок умер, а мы живем" и других.

Сальников, Яхина и Горалик

Писатель Михаил Бутов, говоря о новой книге "Опосредованно" Алексея Сальникова, известного по роману "Петровы в гриппе и вокруг него", отметил, что роман выдержан в духе традиционного русского реалистического, психологического, даже семейного романа. "Сочетая условность фантастики со стремлением к глубокому постижению человеческого в личности и внешней действительности, роман демонстрирует многие качества и особенности, весьма характерные сегодня для русского романа вообще. Это сочинение одновременно типическое и предельно личностное, индивидуальное", - добавил он.

Писатель и финалист премии Роман Сенчин назвал роман Яхиной "Дети мои" сильным эпосом.

"У Яхиной есть огромный талант писать прозу. Ее зачины и в "Зулейхе", и в "Дети мои" пробирают до костей своей эпической силой, - считает он. - Наверное, к сожалению, Гузели то ли скучно, то ли сложно в реализме. Мечтаю прочитать ее роман о современной, всем нам привычной и в то же время каждый день какой-то новой, неизвестной жизни".

Говоря о дебютном романе сценариста Александра Гоноровского "Собачий лес", прозаик Ольга Новикова отметила, что автор зорко высвечивает социально-политические противоречия эпохи (1960-х годов) и вместе с тем находит почву для жизнеутверждения в самой парадоксальности человеческой натуры. "Возможно, перед нами своего рода русский Марсель Пруст. Книга завораживает и затягивает. С какого-то момента читатель понимает, что погружается не только в ее сюжет, но и в свой собственный внутренний мир", - сказала Новикова.

Писательница и поэтесса Линор Горалик, автор книги "Все, способные дышать дыхание", по словам исполнительного директора в Ассоциации интернет-издателей, члена жюри Владимира Харитонова, написала произведение русской прозы, которое трогает и не оставляет равнодушным любого, кто начнет его читать.

О премии

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры РФ, Роспечать и другие. Ежегодно присуждаются три премии, денежное содержание главного приза - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома.

Среди победителей премии прошлых лет - писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.