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Минкультуры оценит эффективность работы нового и.о. главы дирекции по реставрации в СЗФО

Заместитель министра культуры Николай Овсиенко отметил, что Михаилу Новикову на новом посту предстоит столкнуться с "застарелыми проблемами"

КЕРЧЬ /Республика Крым/, 15 декабря. /ТАСС/. Решение об окончательном назначении на должность главы Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ по строительству, реконструкции и реставрации Михаила Новикова, который до 2017 года работал замдиректора Эрмитажа по капитальному строительству и оставил должность в связи с расследованием уголовного дела о хищениях, будет приниматься после оценки эффективности его работы. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко, который находится с рабочей поездкой в Крыму.

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Михаил Новиков в 2017 году оставил должность в Эрмитаже в связи с расследованием уголовного дела о хищениях и впоследствии добился снятия судимости. О его назначении и.о. руководителя Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ по строительству объявили в четверг, 12 декабря. Ранее должность главы дирекции занимал Николай Циганов.

"Вы знаете, сначала назначают нового руководителя исполняющим обязанности, смотрят, как он работает. По итогам его работы будут принимать кадровые решения", - сказал Овсиенко, отвечая на вопрос ТАСС, когда Новикова могут утвердить в должности. Овсиенко отметил, что Новикову на новом посту предстоит столкнуться с "застарелыми проблемами". "Посмотрим, как будет получаться у нового руководителя", - отметил замминистра.

Новиков в период работы в Эрмитаже вел крупные проекты музея - строительство Реставрационно-хранительского центра в Старой Деревне, реставрацию здания Биржи на Стрелке Васильевского острова для музея геральдики и наград, реконструкцию Запасного дома Зимнего дворца. Он оставил должность в связи с уголовным делом о хищениях: в июле 2018 года Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил его к 2,5 года условного лишения свободы с испытательным сроком в два года и штрафом в 500 тыс. рублей.

Судимость погашена

Суд установил, что Новиков вместе с управляющим компанией "Балтстрой" Александром Коченовым участвовал в хищении 30,6 млн рублей бюджетных средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома и его приспособления под лабораторно-хранительский и административный корпус Эрмитажа. Приговор вступил в законную силу в сентябре 2018 года, однако в дирекции Минкультуры ТАСС сообщили, что судимость Новикова погашена.

Эрмитаж, признанный в этом процессе потерпевшей стороной, отозвал в 2018 году иск на 30,6 млн рублей в связи с тем, что фигуранты уже погасили ущерб, поэтому гражданское производство было прекращено.

В августе 2019 года, по данным картотеки Всеволожского городского суда Ленинградской области, Новиков подал ходатайство об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока и снятии судимости. Суд ходатайство удовлетворил.

О дирекции

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ занимается организацией проектирования, строительства, реконструкции, противоаварийных работ, эксплуатации, технического оснащения объектов капитального строительства, в том числе объектов культурного наследия. Среди объектов, с которыми работает дирекция - Соловецкий монастырь, новая сцена Малого драматического театра в Санкт-Петербурге, Музей Мирового океана в Калининграде, ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря, башня Олафа в Выборгском замке.

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