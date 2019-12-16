На книжном салоне в Петербурге представили книгу о корреспонденте ТАСС Алексее Букалове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Издание, посвященное памяти журналиста-международника, корреспондента ТАСС Алексея Букалова, который на протяжении многих лет возглавлял бюро агентства в Италии и Ватикане, представили на Новогоднем книжном салоне в Санкт-Петербурге. О книге под названием "В зеркалах воспоминаний" рассказал в понедельник ее составитель, главный редактор издательства "Алетейя" Игорь Савкин, который долгие годы дружил с Букаловым.

"Эта книга состоит из нескольких частей. Во-первых, это его личные воспоминания, которые друзья называли "букалики". Алексей Букалов и его короткие рассказы о жизни - "букалики". Окружение его, друзья, коллеги по МГИМО, его первые шаги - все это очень интересно описано, с невероятным, неистощимым чувством юмора", - рассказал гостям книжного салона Савкин.

Также частью книги стала его незавершенная рукопись "Триумф Деревянного человечка" - об итальянском Пиноккио и русском Буратино, отразившая его любовь к этим героям. Это исследование Букалов посвятил памяти своей учительницы Юлии Добровольской. В издании представлены и его "Сомалийские тетради". "Когда он работал в Сомали, он как исследователь очень серьезно отнесся к литературе Сомали, к народной поэзии", - отметил Савкин.

Один из разделов составлен из воспоминаний друзей журналиста, среди которых - Папа Римский Франциск, журналист и телеведущий Владимир Познер, артист Вениамин Смехов, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, первый заместитель руководителя агентства Михаил Гусман и другие. "Это дань памяти, - сказал Савкин на презентации. - Я тоже написал несколько страниц под названием "Посол русской культуры" - таким он мне и видится сейчас".

"Алексей Михайлович был патриархом российской журналистики. Этот человек незыблемо следовал нравственным принципам и в профессии своей, и в своей личной жизни. Букалов действительно очень много сделал - не только как дипломат, не только как журналист, но и как автор книг, как человек, который много способствовал сближению церквей - католичества и православия", - подчеркнул Савкин.

Также в книгу вошли около четырех сотен иллюстраций, в том числе, из личных архивов Букалова. "Часть фото предоставило агентство ТАСС, часть предоставил Ватикан", - пояснил редактор.

Из биографии

Алексей Букалов родился 22 августа в 1940 году в Ленинграде. Начинал свою карьеру как дипломат, а к журналистике обратился в конце 1980-х годов. В 1991 году Букалов возглавил представительство ТАСС в Италии.

Букалов был первым российским журналистом, который сопровождал понтификов в зарубежных поездках и оставался в папском пуле более 20 лет. Он стал автором не только тысяч сообщений о политике и дипломатии Ватикана, но и книги "С понтификами по белу свету". В ней отражен его уникальный опыт общения с тремя главами Римско-католической церкви - Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском.

Букалов также хорошо известен как авторитетный исследователь творчества Александра Пушкина. Сам он называл себя "любителем", а свои книги, посвященные русскому классику, - "записками журналиста". Букалов открыл целое направление в пушкинистике - "зарубежный Пушкин", он написал два труда: "Пушкинская Африка" об африканских корнях семьи поэта, а также "Пушкинская Италия". Уникальность исследования Алексея Букалова заключалась в том, что Пушкин никогда не бывал в Италии, и тем не менее в его текстах очень много отсылок к "бельпаэзе"; по этой книге был снят документальный фильм.

Букалов - лауреат многочисленных наград и премий. Среди них орден Дружбы, "Золотой мост", медаль Пушкина, международная премия "Н. В. Гоголь в Италии", национальная премия в области прессы "Искра".

Алексей Букалов умер 27 декабря 2018 года в Риме, на 79-м году жизни.