{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Оскар-2020

Роднянский считает, что "Дылде" будет непросто попасть в пятерку номинантов на "Оскар"

Продюсер ленты отметил, что в этом году в номинации "Лучший международный художественный фильм" очень сильная конкуренция

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Серьезная конкуренция за попадание в финальный список кандидатов на "Оскар" ожидает картину российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда", включенную в список из 10 претендентов на эту премию. Такое мнение выразил во вторник продюсер ленты Александр Роднянский.

На эту тему
История советских и российских номинаций на "Оскар"

"Не будем торопиться, шорт-лист - это промежуточный этап, и предстоит сложная борьба за то, чтобы оказаться в финальной пятерке номинантов", - отметил Роднянский, чьи слова привели ТАСС в его пресс-службе.

В этом году в номинации "Лучший международный художественный фильм" (раньше она называлась "Лучший фильм на иностранном языке") очень сильная конкуренция, напомнил продюсер. "Среди фильмов, отобранных в десятку, и лауреаты Каннского фестиваля, и других важнейших кинофестивалей - в Венеции, Сандэнсе и Теллурайде. Будет непросто", - пояснил он.

Роднянский отметил, что шорт-лист "Оскара" в этом году - "событие для российского кино, пожалуй, беспрецедентное". В короткие списки вместе с "Дылдой" попали короткометражный мультфильм Константина Бронзита и документальный фильм Виктора Косаковского. "Безумно рад за коллег и поздравляю их", - сказал продюсер.

"Но прежде всего рад за молодого автора Кантемира Балагова и его не менее молодых соавторов - оператора Ксению Середу, актрис Викторию Мирошниченко и Василису Перелыгину, сыгравших в "Дылде" свои дебютные роли, - сказал продюсер. - И, конечно, за всех, кто работал над фильмом".

Действие "Дылды", вышедшей в российский прокат в июне 2019 года, происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь. Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды.

Окончательный перечень номинантов на "Оскар" будет объявлен 13 января 2020 года, церемония вручения наград пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля.

Теги
РоссияОскар-2020
Реклама на ТАСС
Бронзит оценил шансы попасть в пятерку номинантов на "Оскар"
Мультфильм режиссера "Он не может жить без космоса" включили в шорт-лист кинопремии в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС