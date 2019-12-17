Роднянский считает, что "Дылде" будет непросто попасть в пятерку номинантов на "Оскар"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Серьезная конкуренция за попадание в финальный список кандидатов на "Оскар" ожидает картину российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда", включенную в список из 10 претендентов на эту премию. Такое мнение выразил во вторник продюсер ленты Александр Роднянский.

"Не будем торопиться, шорт-лист - это промежуточный этап, и предстоит сложная борьба за то, чтобы оказаться в финальной пятерке номинантов", - отметил Роднянский, чьи слова привели ТАСС в его пресс-службе.

В этом году в номинации "Лучший международный художественный фильм" (раньше она называлась "Лучший фильм на иностранном языке") очень сильная конкуренция, напомнил продюсер. "Среди фильмов, отобранных в десятку, и лауреаты Каннского фестиваля, и других важнейших кинофестивалей - в Венеции, Сандэнсе и Теллурайде. Будет непросто", - пояснил он.

Роднянский отметил, что шорт-лист "Оскара" в этом году - "событие для российского кино, пожалуй, беспрецедентное". В короткие списки вместе с "Дылдой" попали короткометражный мультфильм Константина Бронзита и документальный фильм Виктора Косаковского. "Безумно рад за коллег и поздравляю их", - сказал продюсер.

"Но прежде всего рад за молодого автора Кантемира Балагова и его не менее молодых соавторов - оператора Ксению Середу, актрис Викторию Мирошниченко и Василису Перелыгину, сыгравших в "Дылде" свои дебютные роли, - сказал продюсер. - И, конечно, за всех, кто работал над фильмом".

Действие "Дылды", вышедшей в российский прокат в июне 2019 года, происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь. Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды.

Окончательный перечень номинантов на "Оскар" будет объявлен 13 января 2020 года, церемония вручения наград пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля.