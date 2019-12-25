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Музей Петербурга открыл выставку о вкладе инженеров города в строительство Крымского моста

Посетители выставки могут увидеть фрагмент рельса железнодорожного участка Тамань - Керчь, образцы гидротехнического бетона, из которого были созданы опоры моста, и другие уникальные экспонаты
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Описание
© Александра Подервянская/ТАСС
© Александра Подервянская/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Музей мостов Санкт-Петербурга представил в среду выставку, посвященную вкладу инженеров города в строительство Крымского моста, передает корреспондент ТАСС. Открытие экспозиции приурочено к прибытию в Севастополь фирменного поезда "Таврия", отправившегося 23 декабря из Санкт-Петербурга и открывшего железнодорожное движение на переправе через Керченский пролив.

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"Коллеги из "Гипростроймоста" - генерального проектировщика Крымского моста - предоставили нам достаточно емкий труд, из которого можно увидеть всю инженерную составляющую этого моста. Сегодня в 09:25 мск легендарная "семерка" прибыла в Севастополь. Сегодня ночью поезд прошел по Крымскому мосту", - рассказал на открытии выставки директор Центрального музея железнодорожного транспорта РФ (Музей мостов - его филиал) Владимир Мителенко. Гостям экспозиции продемонстрировали видеозапись движения первого поезда по переправе.

Главный акцент в выставке, получившей название "Крымский мост родом из Санкт-Петербурга", сделан на достижениях инженерной и научной мысли, создавшей это сооружение. Так, в разделе, посвященном сотрудничеству проектировщиков с учеными в ходе работы над проектом, рассказывается о петербургских научных учреждениях, принимавших в нем участие. В частности, на экспериментальной базе Крыловского государственного научного центра были проведены аэродинамические и ледовые испытания макетов моста и опор.

Специально для выставки сотрудники информационного центра "Крымский мост" передали в петербургский музей экспонаты, рассказывающие об особенностях масштабной российской стройки. Среди них - фрагмент рельса железнодорожного участка Тамань - Керчь, образцы гидротехнического бетона, из которого были созданы опоры моста, образцы крепежных изделий пролетных строений переправы и стержневой арматуры автодорожного полотна.

Частью экспозиции стали рисунок Крымского моста, созданный главным архитектором института "Гипростроймост - Санкт-Петербург" Александром Малышевым в 2014 году, а также первый компьютерный проект сооружения, автором которого является руководитель группы архитекторов института Леонид Беляев. "Я просто сел, нарисовал это, почувствовал, что хочется. Это как бы назрело, что надо было что-то такое сделать нам всем вместе, всей страной: строителям, проектировщикам, археологам, геологам, экологам, - все вместе взялись и сделали", - рассказал Беляев, который принимал участие в открытии выставки.

Петербургский Музей мостов открылся в сентябре 2019 года. На новой площадке представлена история развития мостостроения с древнейших времен до наших дней. Одной из жемчужин коллекции является модель к проекту моста через Неву швейцарского инженера Альдона второй половины XVIII века. Около двух десятков моделей из собрания музея признаны памятниками науки и техники.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКрым
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