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Певица Мадонна из-за острой боли отменила еще один концерт в США

Исполнительница не раскрыла причину возникновения боли

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/.  Американская певица Мадонна из-за сильнейших болей отменила еще один концерт в США в поддержку студийного альбома Madame X. Европейская часть турне, которая начинается в Португалии 12 января и завершается во Франции 11 марта, остается под вопросом.

"Если мне приходится отдыхать и не делать ничего, то по крайней мере это будет стильно!" - написала в четверг в своем Twitter 61-летняя певица. 

Певица разъяснила, что была вынуждена отменить концерт, запланированный на 21 декабря в Майами-Бич (штат Флорида), из-за сильных болей во время репетиций. "Взбираясь по лестнице, чтобы спеть Batuka в субботу вечером в Майами, я плакала от боли из-за моих травм. Боль была неописуемой в последние несколько дней", - пояснила певица. "С каждой новой песней я молилась о том, чтобы дотянуть до следующей и [достойно] завершить представление. Мои молитвы были услышаны", - сказал она.

Мадонна признала, что, будучи бойцом по природе, она все же вынуждена на этот раз дать себе поблажку. "Я провела последние два дня с врачами, ультразвуком и рентгеном, - написала певица. - Тесты ясно показали мне, что, если мне надо продолжать свое турне, я должна отдохнуть как можно дольше, чтобы не причинить еще более серьезный и непоправимый урон своему организму". Исполнительница не раскрыла причину возникновения острой боли. Местные СМИ предположили, что всему виной - порванная связка и поврежденное колено.

Мадонна ранее отменила три концерта в Бостоне (штат Массачусетс), которые были запланированы на 30 ноября, 1 и 2 декабря. Турне в поддержку 14-го студийного альбома Madame X стартовало 17 сентября в Нью-Йорке. Европейская часть турне включает выступления в Лиссабоне, Лондоне и Париже.

Теги
СШАМадонна
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