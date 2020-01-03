"Дылда" и еще 187 фильмов представлены на кинофестивале в Палм-Спрингс

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Более 180 фильмов из 81 страны мира будут показаны на открывшемся в четверг Международном фестивале в Палм-Спрингс (штат Калифорния). Россию на этом кинофоруме представляет картина режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019).

Как информировали организаторы, до завершения 31-го смотра кино в Палм-Спрингс 12 января состоится 51 премьера: семь мировых, шесть североамериканских, пять международных и 33 дебюта в США. Фестиваль открылся показом итальянского фильма "Почти обыкновенное лето" (An Almost Ordinary Summer, 2019) режиссера Симоне Годано и закроется демонстрацией британской ленты "Почему нет?" (Military Wives, 2019) режиссера Питера Каттанео. Показы российской ленты запланированы на 6, 7 и 12 января.

"Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь. Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

Программа кинофорума помимо российской ленты насчитывает 50 зарубежных картин. Среди них - чешский фильм "Раскрашенная птица" (The Painted Bird, 2019), эстонский "Правда и справедливость" (Tde ja igus, 2019), французский "Отверженные" (Les misrables, 2019), венгерский "Оставшиеся" (Akik maradtak, 2019), польский "Тело Христово" (Boze Cialo, 2019), "Страна меда" (Honeyland, 2019, Северная Македония), сенегальский "Атлантика" (Atlantique, 2019), южнокорейский "Паразиты" (Gisaengchung, 2019) и испанский "Боль и слава" (Dolor y gloria, 2019). Все эти картины одновременно включены в короткий список претендентов на престижную премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".

Часть наград уже присуждена

Традиционно оргкомитет форума в Палм-Спрингс присуждает основные награды заранее. Премии за лучшую режиссуру года удостоен Квентин Тарантино за ленту "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood). Испанский актер Антонио Бандерас получил награду "Международная звезда", а американская актриса, сценарист и режиссер Лора Дерн - награду за достижения в творчестве. Обладателями других призов кинофестиваля стали также актеры Адам Драйвер, Джейми Фокс, Синтия Эриво, Зак Готтзаген, Дженнифер Лопес, Хоакин Феникс, Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и режиссер Мартин Скорсезе. Последний удостоен приза "Новое видение" имени Сонни Боно (мэр Палм-Спрингс и основатель фестиваля).

Международный кинофорум в Палм-Спрингс был организован в 1989 году Сонни Боно - известным певцом, избранным мэром Палм-Спрингс в 1988 году и занимавшим этот пост до 1994 года, когда был избран в Конгресс США. В 1997 году он трагически погиб. Особенностью придуманного им кинофестиваля является то, что здесь обычно демонстрируется большинство фильмов, выдвигаемых на "Оскар" в категории, которая раньше называлась "Лучший фильм на иностранном языке" и была изменена в апреле прошлого года на "Лучший международный художественный фильм". Номинанты на премию "Оскар" станут известны 13 января.