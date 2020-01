"Дылда" и еще 187 фильмов представлены на кинофестивале в Палм-Спрингс

Как информировали организаторы, до завершения 31-го смотра кино в Палм-Спрингс 12 января состоится 51 премьера: семь мировых, шесть североамериканских, пять международных и 33 дебюта в США. Фестиваль открылся показом итальянского фильма "Почти обыкновенное лето" (An Almost Ordinary Summer, 2019) режиссера Симоне Годано и закроется демонстрацией британской ленты "Почему нет?" (Military Wives, 2019) режиссера Питера Каттанео. Показы российской ленты запланированы на 6, 7 и 12 января.

"Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь. Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

Программа кинофорума помимо российской ленты насчитывает 50 зарубежных картин. Среди них - чешский фильм "Раскрашенная птица" (The Painted Bird, 2019), эстонский "Правда и справедливость" (Tde ja igus, 2019), французский "Отверженные" (Les misrables, 2019), венгерский "Оставшиеся" (Akik maradtak, 2019), польский "Тело Христово" (Boze Cialo, 2019), "Страна меда" (Honeyland, 2019, Северная Македония), сенегальский "Атлантика" (Atlantique, 2019), южнокорейский "Паразиты" (Gisaengchung, 2019) и испанский "Боль и слава" (Dolor y gloria, 2019). Все эти картины одновременно включены в короткий список претендентов на престижную премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".

Часть наград уже присуждена

Традиционно оргкомитет форума в Палм-Спрингс присуждает основные награды заранее. Премии за лучшую режиссуру года удостоен Квентин Тарантино за ленту "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood). Испанский актер Антонио Бандерас получил награду "Международная звезда", а американская актриса, сценарист и режиссер Лора Дерн - награду за достижения в творчестве. Обладателями других призов кинофестиваля стали также актеры Адам Драйвер, Джейми Фокс, Синтия Эриво, Зак Готтзаген, Дженнифер Лопес, Хоакин Феникс, Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и режиссер Мартин Скорсезе. Последний удостоен приза "Новое видение" имени Сонни Боно (мэр Палм-Спрингс и основатель фестиваля).

Международный кинофорум в Палм-Спрингс был организован в 1989 году Сонни Боно - известным певцом, избранным мэром Палм-Спрингс в 1988 году и занимавшим этот пост до 1994 года, когда был избран в Конгресс США. В 1997 году он трагически погиб. Особенностью придуманного им кинофестиваля является то, что здесь обычно демонстрируется большинство фильмов, выдвигаемых на "Оскар" в категории, которая раньше называлась "Лучший фильм на иностранном языке" и была изменена в апреле прошлого года на "Лучший международный художественный фильм". Номинанты на премию "Оскар" станут известны 13 января.