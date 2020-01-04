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Кассовые сборы фильма "Холоп" превысили 1 млрд рублей

Комедия от режиссера Клима Шипенко повторяет мотив рождественских сказок, где герои учатся на своих ошибках
Описание
© Иван Охлобыстин

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Кассовые сборы фильма "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, превысили 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, опубликованные на сайте Фонда кино.

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Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко.

Комедия от режиссера Клима Шипенко повторяет мотив рождественских сказок, где плохие герои учатся на своих ошибках и становятся хорошими. Этот путь проходит персонаж сербского актера Милоша Биковича Гриша, молодой московский мажор, который окончательно потерял всякий стыд и чувство меры. Его отец (Александр Самойленко) в приступе отчаяния обращается к психологу (Иван Охлобыстин). Они усыпляют мажора и отправляют его как бы в девятнадцатый век, где блудный сын становится холопом Гришкой.

Теги
РоссияОхлобыстин, Иван Иванович
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