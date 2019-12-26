Мажоры, инопланетяне, кошки, маги и бездельники: что смотреть в кино на Новый год

Традиционно на Новый год в российском прокате доминируют фильмы отечественного производства. Среди них — забавная комедия Клима Шипенко о перевоспитании московского мажора "Холоп" и не самое удачное продолжение фантастического боевика Федора Бондарчука "Вторжение". Также в кинотеатрах покажут провальный мюзикл Тома Хупера "Кошки", экзистенциальную драму о потерянном поколении "Тридцать" Симоны Костовой, антивоенный мультфильм Хаяо Миядзаки "Ходячий замок" и последнюю картину Стенли Кубрика "С широко закрытыми глазами". Холоп Обаятельная, смешная и поучительная комедия от Клима Шипенко хоть и не выглядит новогодней и вообще происходит летом, прекрасно вписывается в праздничную повестку, так как повторяет главный мотив всех рождественских сказок, где плохие герои учатся на своих ошибках и становятся хорошими. Этот путь предстоит пройти персонажу сербского актера Милоша Биковича Грише, молодому московскому мажору, который окончательно потерял всякий стыд и чувство меры. Его отец (Александр Самойленко) в приступе отчаяния обращается к психологу (Иван Охлобыстин), практикующему радикальные методы терапии. Они усыпляют мажора и отправляют его как бы в девятнадцатый век, в специально построенную деревню с актерами, где блудный сын становится холопом Гришкой. Надо сказать, что он довольно быстро освоится в новых условиях и продолжит так же бесчинствовать, просто в другом веке, однако исправить героя, как всегда, поможет любовь. Триггером станет девушка Лиза (Александра Бортич) и ее современные красные трусы.

Описание Кадр из фильма "Холоп" © Централ Партнершип

Вторжение Вторая часть фантастического боевика Федора Бондарчука, которой вряд ли удастся повторить успех первой. "Притяжение", вышедшее на экраны российских кинотеатров два года назад, стало чуть ли не первой оригинальной и качественной фантастикой в отечественной киноиндустрии. Фильм о высадке пришельцев в московском Чертанове дал удачный старт карьерам Александра Петрова, Ирины Старшенбаум и Риналя Мухаметова и собрал в прокате более миллиарда рублей. После такого радушного приема идея снять продолжение была слишком соблазнительной, поэтому Бондарчук не удержался и, может, слишком быстро приступил к съемкам продолжения. Из-за этого "Вторжение" лишено индивидуальности. Режиссер не любит раскрывать подробности сюжета своих фильмов, но держать в секрете здесь нечего: вторая часть практически повторяет первую. Восходящая звезда Юрий Борисов играет нового Александра Петрова, Александр Петров играет старого Петрова, разбитого инсультом и раскаявшегося, Риналь Мухаметов — доброго и сознательного инопланетянина Харитона, а Ирина Старшенбаум, даром что главная героиня, полностью лишена воли и выступает исключительно как объект интереса собравшихся вокруг нее мужчин. Москва в фильме по-прежнему очень красивая, оружия и дыр в сюжете — больше, смысла, к сожалению, — меньше.

Описание Кадр из фильма "Вторжение" © Disney

Кошки На фильм оскаровского лауреата Тома Хупера, основанный на знаменитом одноименном мюзикле, который основан на книге Т.С. Элиота "Популярная наука о кошках, написанная Старым Опоссумом", стоит сходить хотя бы ради того, чтобы собственными глазами увидеть, за что его разгромили западные критики. На самом деле все не заладилось с самого начала: когда был опубликован первый трейлер картины, интернет-пользователей поверг в шок внешний вид актеров. Одно дело, когда они изображают кошек на театральной сцене, где все готовы к изрядной доле художественной условности, другое — когда их изображение буквально изнасиловали CGI. После волны жесткой критики фильм решили переделать, но, судя по всему, это не помогло. Звездный актерский состав — Джуди Денч, Иен Маккелен, Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Джеймс Корден — картину тоже не вытянул. Как оказалось, внешность актеров — это полбеды. Критики обвинили "Кошек" в нестройном сюжете и запутанной драматургии, а некоторые и вовсе назвали "коллективной галлюцинацией".

Описание Кадр из фильма "Кошки" © UPI Россия

Тридцать Фильм молодой дебютантки Симоны Костовой красноречиво рассказывает о потерянном поколении тридцатилетних. Берлинские бездельники встречаются в Нойкельне, чтобы отметить день рождения одного из них. Домашние посиделки постепенно перерастают в ночное гуляние по клубам. Но неизбежно наступает рассвет, а вместе с ним и проблемы взрослой жизни, к которым совершенно непонятно, как подступиться. Безжалостный утренний свет освещает помятые и испуганные лица героев, оставляя их наедине с самими собой. Костова — выпускница Немецкой академии кино и телевидения, поэтому в ней чувствуются крепко засевшие идеалы немецкой школы: тщательно выстроенные формалистские планы, долгие, заполненные воздухом сцены, бездействие, которое уступает место ощущениям и титаническим сдвигам в душевном состоянии героев, которые кажутся скорее очередной дурацкой неурядицей. Душевная лень молодых людей смешивается с растерянностью и скукой, но по-старому они жить уже не могут, а по-новому еще не научились. Не самый легкий фильм для тех, кто так и не определился с тем, что делать со своей жизнью, хотя, кажется, самоопределяться у поколения миллениалов уже немодно.

Описание Кадр из фильма "Тридцать" © Cineticle Cinema

Ходячий замок Уже больше года в российских кинотеатрах выходят фильмы знаменитой японской анимационной студии Ghibli во главе с Хаяо Миядзаки. Как раз под новогодние праздники выпускают мультфильм 2004 года "Ходячий замок" про 18-летнюю девушку Софи, которую злая ведьма (и как это обычно бывает у Миядзаки, на самом деле не такая уж злая) превращает в старуху. Софи знакомится с могущественным волшебником Халом и решает отправиться с ним в путешествие в его замке на ножках. Фильм частично основан на одноименном романе писательницы Дианы Уинн Джонс, но, конечно, Миядзаки использовал сюжет, чтобы высказаться на свои любимые темы. "Ходячий замок" — это, прежде всего, антимилитаристская картина, как и большинство работ аниматора. Однако в данном конкретном случае он выразил свой протест против американского вторжения в Ирак. Своим фильмом он хотел подчеркнуть ценность жизни и выразить уважение к старости. А при создании замка Миядзаки вдохновлялся русской избушкой на курьих ножках и архитектурой Эльзаса.

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С широко закрытыми глазами Новогоднему ужастику от Стенли Кубрика о тягостях брака и о том, куда могут привести мужчину женские фантазии, в этом году исполняется двадцать лет. Режиссер задумал снять фильм по книге "Новелла о снах" Артура Шницлера еще в шестидесятые годы, но добрался до него только в начале девяностых. Кубрик всегда отличался невероятной щепетильностью и вниманием к деталям, но в своем последнем фильме он превзошел сам себя — съемки длились рекордные 400 дней, а сам режиссер скончался через шесть дней после того, как представил студии Warner Bros. финальную версию картины. Действие романа он перенес из Вены в предрождественнский Нью-Йорк, насколько загадочный, настолько и мрачный и полный сексуальных перверсий. Молодой успешный доктор Билл и его жена Элис в исполнении Тома Круза и Николь Кидман после вечеринки у одного из богатых пациентов делятся своими сексуальными фантазиями. К своему удивлению, муж, полностью уверенный в верности жены, узнает, что та во время семейного отпуска фантазировала о сексе со случайно встреченным ей офицером и даже хотела уйти из семьи. Мысль о гипотетической измене жены настолько овладевает Билом, что он решает ответить на нее изменой вполне материальной. Если Биллу и Элис, по их собственному убеждению, удалось сохранить брак, хотя, если честно, все это больше выглядит как начало конца, то, по горькой иронии, Кидман и Круз после работы над этим фильмом развелись.

Описание Кадр из фильма "С широко закрытыми глазами" © Иноекино