Рассел Кроу получил "Золотой глобус" за роль в сериале "Самый громкий голос"

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Рассел Кроу завоевал американскую кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль в мини-сериале и телефильме". 77-я церемония вручения этой награды проходит в воскресенье в Беверли-Хиллз (штат Калифорния), трансляцию ведет телекомпания NBC.

Актер получил премию за роль в сериале "Самый громкий голос" (The Loudest Voice). На награду в этой номинации также были номинированы Джаред Харрис за работу в сериале "Чернобыль" (Chernobyl), Сэм Рокуэлл ("Фосси/Вердон", Fosse/Verdon), Саша Барон Коэн ("Шпион", The Spy) и Крис Эбботт ("Уловка-22", Catch-22).

Рассел Кроу - киноактер и режиссер новозеландского происхождения. Наибольшую известность получил благодаря ролям в таких фильмах, как "Гладиатор" (Gladiator, 2000), "Секреты Лос-Анджелеса" (L.A. Confidential, 1997), "Славные парни" (The Nice Guys, 2016), "Свой человек" (The Insider, 1999), "Хозяин морей: На краю Земли" (Master and Commander: The Far Side of the World, 2003), "Поезд на Юму" (3:10 to Yuma, 2007), "Игры разума" (A Beautiful Mind, 2001) и "Нокдаун" (Cinderella Man, 2005). Номинировался на премию "Оскар" за главные роли в фильмах "Игры разума" и "Свой человек". Заветная статуэтка досталась ему за образ полководца Максимуса в историческом фильме "Гладиатор" в 2001 году.

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Рами Юссеф завоевал американскую кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль в музыкальном или комедийном сериале".

Актер получил премию за роль в сериале "Рами" (Ramy, 2019-). На награду в этой категории были номинированы также Майкл Дуглас за роль в сериале "Метод Комински" (The Kominsky Method, 2018-2019), Пол Радд за работу в сериале "Жизнь с самим собой" (Living with Yourself, 2019), Бен Платт за роль в сериале "Политик" (The Politician, 2019-) и Билл Хейдер за работу в сериале "Барри" (Barry, 2018-).

Роль второго плана

Стеллан Скарсгард удостоен американской кинопремии "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале и телефильме".

Актер получил награду за роль в сериале "Чернобыль". На премию в этой категории претендовали также Киран Калкин ("Наследники", Succession), Алан Аркин ("Метод Комински", Kominsky Method), Эндрю Скотт ("Дрянь", Fleabag) и Генри Уинклер ("Барри", Barry).

Стеллан Скарсгард снялся в более чем 130 фильмах и сериалах. Самыми известными из них являются "Бесхитростное убийство" (Den enfaldige mrdaren, 1981), "Глубокое синее море" (Deep Blue Sea, 1999), "Король Артур" (King Arthur, 2004), "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" (Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest, 2006), "Ангелы и Демоны" (Angels & Demons, 2009), "Девушка с татуировкой дракона" (The Girl with the Dragon Tattoo, 2011). Роль в "Бесхитростном убийстве" принесла шведскому актеру "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля 1982 года.

Премия "Золотой глобус" была учреждена восемью иностранными журналистами в октябре 1943 года, ее первое вручение состоялось в январе 1944 года. Награда вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.

О премии

Лауреатов премии объявят в 25 категориях, в их числе - "Лучший драматический фильм", "Лучшая комедия или мюзикл", "Лучший анимационный фильм", "Лучшая мужская роль в драматическом фильме", "Лучшая женская роль в драматическом фильме", "Лучший режиссер" и другие. Сразу шесть российских фильмов претендовали на выдвижение в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", однако в итоге ни один из них не был включен в пятерку номинантов.

Лидерами по числу номинаций стали в этом году картины "Брачная история" (Marriage Story) режиссера Ноа Баумбака и "Ирландец" (The Irishman) Мартина Скорсезе. Они номинированы на "Золотой глобус" в шести и пяти категориях соответственно. В том числе оба фильма попали в пятерку претендентов на победу в главной категории - за лучший драматический фильм. Почетной премии имени Сесиля Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа будет удостоен актер, режиссер, продюсер, обладатель восьми "Золотых глобусов" Том Хэнкс.

Статуэтка "Золотой глобус" весом около 2 кг и высотой 26 сантиметров представляет собой изготовленный из цинка и покрытый 24-каратным золотом шар, обвитый кинолентой. Он установлен на мраморном основании и вручается в кожаном футляре, выложенном внутри алым бархатом.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.