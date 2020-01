Лента "Паразиты" получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Южнокорейская картина "Паразиты" (Gisaengchung, 2019) режиссера Пон Чжун Хо получила американскую кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". 77-я церемония вручения этой награды проходит в воскресенье в отеле "Беверли-Хилтон" (города Беверли-Хиллз, штат Калифорния). Трансляцию мероприятия ведет телекомпания NBC.

Фильм повествует о двух семьях из разных социальных слоев южнокорейского общества. Одно семейство влачит скудное существование, перебиваясь случайными и не совсем честными заработками, другое, материально обеспеченное, ни в чем себе не отказывает. Волею случая пути этих людей пересекаются, что приводит к череде трагических для обеих семей событий.

За премию в этой номинации боролись также лента "Прощание" (The Farewell, 2019) американского режиссера китайского происхождения Лулу Ванг, фильм "Отверженные" (Les misrables, 2019) француза Ладжа Ли, лента "Боль и слава" (Dolor y gloria, 2019) испанского режиссера Педро Альмодовара и "Портрет девушки в огне" (Portrait de la jeune fille en feu, 2019) француженки Селин Сьяммы.

В этом году впервые на "Золотой глобус" в данной категории были предварительно выдвинуты сразу шесть российских фильмов. В их числе были "Дылда" режиссера Кантемира Балагова, "Кадиш" (выдвинута от России и Белоруссии) режиссера Константина Фама, "Бык" режиссера Бориса Акопова, "Спасти Ленинград" Алексея Козлова, "Странники терпенья" Владимира Аленикова, а также "Дикая лига" россиянина Андрея Богатырева и американца Арта Камачо. Ни один из них не попал в окончательный список номинантов на премию.

Лучший сериал

Сериал "Наследники" (Succession) режиссера Марка Майлода получил американскую кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический телесериал". Сериал рассказывает историю интриг и борьбы за власть в международном медийном конгломерате. Вместе с ним на победу в этой категории претендовали сериалы "Корона" (The Crown) режиссера Бенджамина Карона, "Утреннее шоу" (The Morning Show) режиссера Мими Ледер, "Убивая Еву" (Killing Eve) режиссера Дэймона Томаса и "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies) режиссера Жана-Марка Валле.

Сериал "Дрянь" (Fleabag, 2016-2019) удостоен премии в номинации "Лучший телесериал - комедия или мюзикл". Режиссерами сериала выступили Гарри Брэдбир и Тим Киркби. Вместе с победителем на награду в данной номинации претендовали сериал "Барри" (Barry), "Метод Комински" (Kominsky Method), "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel) и "Политик" (The Politician).

Лучший анимационный фильм

Мультфильм "Потерянное звено" (Missing Link, 2019) режиссера Криса Батлера об одиноком йети, обитающем в лесах Северной Америки, получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм".

За награду в этой номинации боролись также мультфильм "Холодное сердце 2" (Frozen II) режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли, картина "Как приручить дракона 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World) режиссера Дина ДеБлуа, "Король Лев" (The Lion King) Джона Фавро и "История игрушек 4" (Toy Story 4) Джоша Кули.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности в США уступает лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.

Премия "Золотой глобус" была учреждена восемью иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют 93 члена Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.