{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лента "Паразиты" получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"

"Наследники" Марка Майлода завоевали премию как лучший драматический телесериал
Режиссер Пон Чжун Хо (в центре) Chris Pizzello/Invision/AP
Описание
Режиссер Пон Чжун Хо (в центре)
© Chris Pizzello/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Южнокорейская картина "Паразиты" (Gisaengchung, 2019) режиссера Пон Чжун Хо получила американскую кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". 77-я церемония вручения этой награды проходит в воскресенье в отеле "Беверли-Хилтон" (города Беверли-Хиллз, штат Калифорния). Трансляцию мероприятия ведет телекомпания NBC.

Фильм повествует о двух семьях из разных социальных слоев южнокорейского общества. Одно семейство влачит скудное существование, перебиваясь случайными и не совсем честными заработками, другое, материально обеспеченное, ни в чем себе не отказывает. Волею случая пути этих людей пересекаются, что приводит к череде трагических для обеих семей событий.

За премию в этой номинации боролись также лента "Прощание" (The Farewell, 2019) американского режиссера китайского происхождения Лулу Ванг, фильм "Отверженные" (Les misrables, 2019) француза Ладжа Ли, лента "Боль и слава" (Dolor y gloria, 2019) испанского режиссера Педро Альмодовара и "Портрет девушки в огне" (Portrait de la jeune fille en feu, 2019) француженки Селин Сьяммы.

В этом году впервые на "Золотой глобус" в данной категории были предварительно выдвинуты сразу шесть российских фильмов. В их числе были "Дылда" режиссера Кантемира Балагова, "Кадиш" (выдвинута от России и Белоруссии) режиссера Константина Фама, "Бык" режиссера Бориса Акопова, "Спасти Ленинград" Алексея Козлова, "Странники терпенья" Владимира Аленикова, а также "Дикая лига" россиянина Андрея Богатырева и американца Арта Камачо. Ни один из них не попал в окончательный список номинантов на премию.

Лучший сериал

Сериал "Наследники" (Succession) режиссера Марка Майлода получил американскую кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический телесериал". Сериал рассказывает историю интриг и борьбы за власть в международном медийном конгломерате. Вместе с ним на победу в этой категории претендовали сериалы "Корона" (The Crown) режиссера Бенджамина Карона, "Утреннее шоу" (The Morning Show) режиссера Мими Ледер, "Убивая Еву" (Killing Eve) режиссера Дэймона Томаса и "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies) режиссера Жана-Марка Валле.

Сериал "Дрянь" (Fleabag, 2016-2019) удостоен премии в номинации "Лучший телесериал - комедия или мюзикл". Режиссерами сериала выступили Гарри Брэдбир и Тим Киркби. Вместе с победителем на награду в данной номинации претендовали сериал "Барри" (Barry), "Метод Комински" (Kominsky Method), "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel) и "Политик" (The Politician).

Лучший анимационный фильм

Мультфильм "Потерянное звено" (Missing Link, 2019) режиссера Криса Батлера об одиноком йети, обитающем в лесах Северной Америки, получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм". 

За награду в этой номинации боролись также мультфильм "Холодное сердце 2" (Frozen II) режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли, картина "Как приручить дракона 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World) режиссера Дина ДеБлуа, "Король Лев" (The Lion King) Джона Фавро и "История игрушек 4" (Toy Story 4) Джоша Кули.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности в США уступает лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.

Премия "Золотой глобус" была учреждена восемью иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют 93 члена Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Рассел Кроу получил "Золотой глобус" за роль в сериале "Самый громкий голос"
Брайан Кокс завоевал кинопремию в категории "Лучшая мужская роль в драматическом сериале"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС