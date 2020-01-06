Квентин Тарантино получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий"

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Режиссер и сценарист Квентин Тарантино получил американскую кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий" за работу над фильмом "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood). 77-я церемония вручения награды проходит в воскресенье в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния. Трансляцию мероприятия ведет телекомпания NBC .

Квентин Тарантино: я загнал себя в угол и мне пришлось пробиваться с боем

Действие картины происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт. Главные герои - актер вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Фильм был впервые представлен на Каннском кинофестивале.

Вместе с Тарантино на победу в этой категории претендовали Ноа Баумбак, выступивший в качестве режиссера и сценариста фильма "Брачная история" (Marriage Story), а также Пон Джун Хо и Хан Джин Вон - за сценарий к фильму "Паразиты" (Gisaengchung), Энтони МакКартен, написавший сценарий к картине "Два папы" (The Two Popes) и Стивен Зеллиан - за работу над лентой "Ирландец" (The Irishman).

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.