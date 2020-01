Квентин Тарантино получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий"

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Режиссер и сценарист Квентин Тарантино получил американскую кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий" за работу над фильмом "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood). 77-я церемония вручения награды проходит в воскресенье в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния. Трансляцию мероприятия ведет телекомпания NBC.