"Джокер" стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA). Как было объявлено во вторник в Лондоне на церемонии оглашения имен номинантов, "Джокер" претендует на победу в 11 категориях, в том числе "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая мужская роль".

Гений или просто талантливый актер? Джокер нового времени Хоакин Феникс

На втором месте по количеству номинаций - "Однажды в... Голливуде" режиссера и сценариста Квентина Тарантино. Картина номинирована в 10 категориях, у военной драмы "1917" британского режиссера Сэма Мендеса - семь номинаций.

На награду в шести категориях претендует картина "Кролик Джоджо" режиссера Тайки Вайтити, в пяти категориях номинированы такие фильмы, как "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Брачная история" режиссера Ноа Баумбака, "Два папы" Фернанду Мейреллиша, в четырех - документальная картина "Для Самы" Ваада аль-Катиба, "Рокетмен" Декстера Флетчера, "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. По три номинации у фильмов "Скандал" Джея Роуча, "Джуди" Руперта Гулда, "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда, "Звездные войны: Скайуокер. Восход" Джей Джея Абрамса. Британская картина "Приманка" Марка Дженкина представлена в двух категориях, а еще 22 фильма номинированы по одному разу.

В категории "Лучший фильм" номинированы "Джокер", "Однажды в... Голливуде", "1917", "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Паразиты". Претендентами на звание лучшего режиссера стали Сэм Мендес, Тодд Филлипс, Мартин Скорсезе, Пон Чжун Хо, Квентин Тарантино.

В категории "Лучшая мужская роль" представлены Хоакин Феникс, сыгравший Джокера, Леонардо ДиКаприо ("Однажды в... Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Тэрон Эджерон ("Рокетмен"), Джонатан Прайс ("Два папы").

За награду в категории "Лучшая женская роль" поборются Джесси Бакли ("Дикая роза"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Шарлиз Терон ("Скандал").

Ни один российский фильм второй год подряд на премию номинирован не был. 73-я церемония вручения BAFTA пройдет 2 февраля в Альберт-холле.

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