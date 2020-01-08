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Оскар-2020

Церемония вручения "Оскара" снова пройдет без ведущего

При этом Американская академия киноискусств обещает включить в программу церемонии "выступления звезд и сюрпризы"

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году пройдет без ведущего. Об этом говорится в кратком сообщении, размещенном в среду в Twitter Американской академии киноискусств, присуждающей "Оскар".

В микроблоге академии содержится обещание включить в программу церемонии "выступления звезд и сюрпризы". Однако обозначение ведущего вручения наград заключено в красный круг, перечеркнутый красной линией.

"Позвольте мне вместе с академией подтвердить сейчас, что в этом году снова не будет привычного ведущего", - приводит журнал The Hollywood Reporter слова члена руководства телекомпании ABC Кэри Берк.

На сайте академии пока не размещено официальное заявление на этот счет. В прошлом году это мероприятие впервые за 30 лет прошло без ведущего. Актер Кевин Харт был вынужден отказаться от роли ведущего после прозвучавших в его адрес обвинений в гомофобии. 

В предыдущий раз вручение "Оскаров" без ведущего происходило в 1989 году, когда вместо вступительных слов был показан 11-минутный музыкальный киносюжет. В 1958 году церемонию вели сразу четыре ведущих, в 1987 году их было трое.

92-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе. Номинанты будут оглашены 13 января. Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019) включена в короткий список претендентов на эту премию в номинации "Лучший международный художественный фильм".

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СШАОскар-2020
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