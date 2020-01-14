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Патриархат Венеции раскритиковал сериал "Новый Папа"

В частности, критике подверглась заставка сериала, в которой полуобнаженные монахини танцуют на фоне неонового креста

РИМ, 14 января. /ТАСС/. Патриархат Венеции критично оценил сериал Паоло Соррентино "Новый Папа", обвинив режиссера в "оскорбительном использовании религиозных символов". Как указывает портал Rai News 24, речь, в частности, идет о заставке "Нового Папы".

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В Венеции прошла большая часть съемок сериала. В том числе был задействован зал культурного Фонда Чини, который расположен в помещении древнего монастыря Сан-Джорджо на одноименном острове в лагуне перед площадью Святого Марка. Именно там, в частности, и была снята заставка с откровенными танцами полуобнаженных монахинь на фоне неонового креста.

"Заставка к сериалу вызывает противоречивые чувства. Даже учитывая, что фильм - очевидный результат фантазии режиссера, который не скрывает попытки провоцировать зрителя, определенные сцены откровенно оскорбительны, особенно в отсутствии хоть как-то оправдывающего их повествовательного контекста", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что заставка выглядит как музыкальный клип, снятый в знаковом помещении для истории монастырской жизни Венеции. В патриархате также заявили о недостойном использовании креста.

До сих пор Ватикан официально никак не комментировал сериал Соррентино. Почти четыре года назад вышла первая часть - "Молодой Папа". Согласно сюжету, на папский престол избирается молодой американский кардинал в исполнении Джуда Лоу. Он берет имя Пия XIII. Понтифик, глубоко переживающий детскую травму, никогда не появляется перед верующими. Когда даже внутри Ватикана начинают верить в святость Пия, он на первой официальной публичной аудиенции впадает в кому. Продолжение сериала начианется с поиска нового главы Римско-католической церкви.

Как рассказал сам Соррентино, съемочная группа обращалась в Ватикан за разрешением проводить съемки в папском городе-государстве, но получила отказ. В итоге пришлось руководствоваться книгами и фотографиями, чтобы с их помощью подобрать необходимые реквизиты и воспроизвести ватиканские пространства - собор Святого Петра, сады папского города-государства, Сикстинскую капеллу, библиотеку Апостольского дворца. При этом в Венеции местные власти положительно отнеслись к тому, что в городе проходят съемки. Они затронули не только центральную Венецию, но и остров Лидо, где ежегодно проходит Венецианский кинофестиваль. 

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Италия
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