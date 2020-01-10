Новый год — "Новый Папа": продолжение сериала Паоло Соррентино

Три года назад режиссер, известный своей любовью к эпатажу, формализму, яркой, баррочной, сочащейся гедонизмом картинке, переложил свое художественное видение одного из самых закрытых и, казалось бы, сдержанных миров — Римско-католической церкви. Хотя на самом деле католики со своими яркими и богатыми одеяниями, любовью к комфорту и пышными церквями так и напрашивались под объектив итальянца, который, как супермощный микроскоп, выхватывает детали и делает их центральными персонажами. Если учесть, что из-за перерыва между съемками сериала Соррентино умудрился снять фильм про премьер-министра Италии Сильвио Берлускони "Лоро", можно сказать, что своим триптихом ("Великая красота", "Молодой Папа", "Лоро") он охватил все круги итальянского истеблишмента.

Описание Джон Малкович (слева) и режиссер Паоло Соррентино (справа) во время съемок сериала "Новый Папа" © EPA-EFE/ANGELO CARCONI

"Молодой Папа" получился действительно уникальным и ни на что не похожим сериалом: в нем язвительная и легкомысленная фетишизация Ватикана смешивается с практически идолопоклонничеством, которое направлено даже не на бога, а его связного на планете Земля — Папу Римского в лице молодого и прекрасного Пия XIII (в мире Ленни Белардо). Учитывая любовь Соррентино к теме расточительства и гедонизма и тот факт, что образ понтифика воплотил Джуд Лоу с идеальными скулами и прессом, зрители, как и сериальные кардиналы в Ватикане, ждали, что эта парочка произведет переполох в лоне католической церкви. Но не тут-то было — одним из самых оригинальных поворотов стало то, что Ленни вопреки всем ожиданиям оказался настоящим ретроградом и действительно произвел переполох, но в совершенно другом формате. Все десять серий мы вместе с героями сериала пытаемся разгадать тайну его личности, и вся маленькая вселенная шоу крутится вокруг Пия XIII, до конца не верящего в свою святость.

"Молодой Папа" герметичен, он является ярким представителем новой эры мини-сериалов, которые не нуждаются в продолжении и хороши сами по себе. К концу десятого эпизода режиссер не знает, куда деть своего главного героя, поэтому просто погружает его в кому. Во втором сезоне, который больше ощущается как сиквел, нежели продолжение, ему нужно или возродить его и предложить персонажу новый конфликт, либо заменить его кем-то еще

Сюжет сериала долгое время держался в тайне, но по плакату, где вместе с Лоу изображен Джон Малкович, многие справедливо предположили, что именно он придет на смену молодому Папе. Однако происходит это не сразу.

Описание Кадр из сериала "Новый Папа" © Пресс-служба Амедиатеки

Первая серия застает Ватикан в раздрае: папский престол пустует, мусульмане шлют угрозы в адрес католической церквки, Пий XIII по-прежнему в коме, а культ вокруг него еще сильнее — десятки верующих и днем и ночью пребывают на площади Святого Петра и молятся о его здоровье. Однако некий загадочный господин, посланный на переговоры с секретарем Святого престола Войелло, прозрачно намекает на то, что пора что-то предпринять. Тогда последний решает воспользоваться этой возможностью и взять все в свои руки, но ему скоро становится понятно, что персонажам второго плана никогда не суждено выйти на первый. Сцена с голосованием за нового понтифика удивительно перекликается с недавно вышедшим фильмом Фернанду Мейреллиша "Два Папы". При этом до Малковича в первом эпизоде так и не дойдет.

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Соррентино, как и в предыдущем сезоне, знает, чего ждет зритель, и намеренно дразнит его, хоть и не так эффективно, как в первый раз. С новым виновником торжества, кардиналом-затворником Джоном Брэнноксом, мы познакомимся только во второй серии, когда вконец отчаявшаяся ватиканская делегация отправится к нему в поместье, чтобы уговорить возглавить папский престол. За несколько минут своего присутствия на экране Брэнноксу удается продемонстрировать скорее внешнюю эксцентричность, нежели внутреннюю: он никогда не изменяет своим привычкам, подводит черным глаза и любит безупречные однотонные костюмы. Его манерность и аристократичность Малкович подчеркивает густым британским акцентом. Кардинал, как и Ленни, обречен на сиротство, правда, при живых родителях. Кажется, это и есть центральный конфликт персонажа, хотя судить об этом по одной серии совершенно невозможно. Как, впрочем, и обо всем сериале. Но после просмотра двух эпизодов создается впечатление, что Соррентино, как и в "Лоро", слишком увлекается внешностью без внутреннего содержания, и если в "Великой красоте" визуальное изобилие диктовалось душевной пустотой, то здесь, кажется, режиссер не знает, что ему делать со своими персонажами, или они ему попросту неинтересны.

Описание Съемки сериала "Новый Папа" © Пресс-служба Амедиатеки

Он по инерции эпатирует: в начальных титрах монашки танцуют у неонового креста под "Good time girl" Sofi Tukker, безупречный Джуд Лоу то и дело появляется в белоснежных трусах, Ватикан по-прежнему прекрасен до мельчайших деталей, а религиозная экзальтация сравнивается с мастурбацией

Вообще только в первые две серии режиссер включает целых три сцены рукоблудия. Если так будет продолжаться и дальше, можно считать это своеобразным лейтмотивом. Во втором сезоне Соррентино в целом больше склоняется к чувственной стороне, поэтому пиарщица Ватикана Софи в исполнении Сесиль Де Франс, изредка мелькавшая в первом сезоне, получает все больше экранного времени. Ей суждена роль, по обычаям патриархального мира, как святой, так и шлюхи.

Описание Кадр из сериала "Новый Папа" © Пресс-служба Амедиатеки