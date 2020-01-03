На экраны выходит продолжение сериала Паоло Соррентино о Папе Римском

РИМ, 3 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. В начале января выходит продолжение сериала "Молодой Папа" итальянского оскароносного режиссера Паоло Соррентино о вымышленных Папах Римских.

Премьера сериала, получившего название "Новый Папа", состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2019 года, где вне конкурса были показаны две серии из десяти. Во время фестиваля в беседе с небольшой группой иностранных журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, Соррентино рассказал, почему решил взяться за тему католической церкви, что он не видит разницы между художественным кино и сериалами и почему считает нормальным смотреть киноленты на компьютере.

"Новый Папа" выйдет в России 10 января на онлайн-платформе "Амедиатека".

О фильмах и сериалах

Соррентино заявил, что его не смущает формат повествования сериала, и он подходит к этим съемкам, как к работе над полнометражным фильмом. "Для меня нет разницы между художественным кино и сериалом. Если она есть, я о ней не знаю. Для меня все - кино. Когда я снимаю фильм, то блуждаю в разных направлениях на протяжении пяти минут, в сериале можно это делать на протяжении целой серии. Это вопрос пропорций и продолжительности времени", - пояснил Соррентино.

Также он признался, что не видит ничего плохого в том, чтобы смотреть кино не только в кинотеатрах, но и на экране компьютера. "Это все равно, что смотреть одному в большой комнате. Я лично всегда очень сосредоточенно смотрю фильм на компьютере. Главное, чтобы экран был хорошего качества", - сказал Соррентино.

Ватикан как предмет исследования

В продолжении "Молодого Папы", сериала о необычном понтифике Пие XIII, вышедшем в 2016 году, Соррентино по-прежнему фантазирует на тему жизни Ватикана. При этом он признается, что папское государство и Римско-католическая церковь остаются для него загадкой.

"Ошибка думать, что ты пишешь книгу или сценарий только потому, что ты хорошо знаком с его предметом. На самом деле это с точностью до наоборот. Ты пишешь именно потому, что ничего не знаешь о теме. У тебя возникает множество вопросов, но нет на них ответов. И в этом причина привлекательности для тебя темы. Меня очень притягивает католическая церковь, потому что я ничего о ней не знаю. Во втором сезоне я задаюсь все теми же вопросами, что и в первом. Потому что они так и остались без ответа, как не будет на них ответов и во второй части", - поделился Соррентино.

При этом он признался, что сам религиозным человеком не является, но хотел бы им быть. "Вера для меня - загадка, в этом причина, почему я так долго работаю над этой темой. Если бы я раскрыл для себя эту тайну, то не смог бы продолжать работать", - признался Соррентино. "Я хотел бы быть религиозным, но не способен, - продолжил он. - Людям необходима вера, но это не значит, что каждый способен верить".

Соррентино также рассказал о темах сериала. "Любовь - это когда ты рад взять на себя ответственность за другого человека", - говорит режиссер. По его мнению, самая важная вещь - семья, материнство: тема, которая в сериале занимает особое место. И эта линия отведена российской актрисе Юлии Снигирь. Она играет несчастную мать необратимо больного мальчика - жену "славянского происхождения" известного венецианского кардиолога, который выводит из комы Папу Пия XIII в исполнении Джуда Лоу. Его клинической смертью в Венеции во время первой публичной аудиенции завершается предыдущий сезон. "В этом сезоне он просыпается", - рассказал Соррентино, пошутив, что "нельзя было платить высокий гонорар Лоу за то, чтобы он спал".

Три Папы

На самом деле в "Новом Папе" понтификов трое. После того, как Папа Пий впал в кому, избирается Франциск II, который открывает двери в Ватикан беженцам и мигрантам, при этом он быстро умирает при загадочных обстоятельствах. Несмотря на сами собой напрашивающиеся параллели (в частности, Иоанн Павел I умер через месяц после избрания в 1978 году и на папский престол взошел Иоанн Павел II), Соррентино отрицает какие-либо сходства с реальными понтификами.

По сюжету Иоанном Павлом III, которого исполняет Джон Малкович, становится британский кардинал Джон Брэннокс. С польским "тезкой" его объединяет, по словам Соррентино, только приверженность объединенной Европе. "Brexit - это еще один шаг к дехристианизации Европы", - говорит персонаж Малковича.

Есть в сериале место и современной террористической угрозе. В одном из эпизодов в соборе Святого Петра происходит взрыв.

Съемочная группа обращалась в Ватикан за разрешением проводить съемки в папском городе-государстве, но получила отказ. В итоге все ватиканские пространства с дотошностью восстанавливались по книгам и фотографиям. Соррентино рассказал, что в целом эстетика Римско-католической церкви близка его ощущению прекрасного. "Мне было легко ее воспроизводить", - сказал он.

Режиссер не исключил, что в будущем готов взяться за продолжение сериала. "Если поступит такая просьба [от продюсеров], я готов", - сказал Соррентино, который сам пишет сценарии к своим кинолентам.

Его предыдущий фильм был посвящен бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони "Лоро" (Loro, 2018). По мнению режиссера, нет большой разницы между политической и религиозной властью. "Власть есть власть", - заключил он.