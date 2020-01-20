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Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США за главную роль

Рене Зеллвегер удостоилась премии в номинации "Лучшая женская роль"

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Хоакин Феникс удостоился премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) в номинации "Лучшая мужская роль". Трансляция церемонии вручения этой престижной награды объединения, в которое входят около 165 тыс. артистов кино и телевидения, ведется в воскресенье на телеканалах TNT и TBS.

Премия присуждена Фениксу за роль в нашумевшем фильме "Джокер" (Joker). Он является двукратным лауреатом кинопремии "Золотой глобус" и обладателем музыкальной премии Grammy. Актер четырежды номинировался на "Оскар". В прошлом году он получил приз Каннского кинофестиваля за роль в картине "Тебя здесь никогда не было" (You Were Never Really Here, 2017). Феникс известен широкой публике благодаря созданному им образу римского императора Коммода в ленте Ридли Скотта "Гладиатор" (Gladiator, 2000).

Премию в этой категории оспаривали Леонардо Ди Каприо, появившийся в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood), Кристиан Бэйл, снявшийся в картине "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari), Адам Драйвер (за роль в ленте "Брачная история", Marriage Story) и Тэрон Эджертон ("Рокетмен", Rocketman).

Рене Зеллвегер удостоилась премии Гильдии киноактеров США в номинации "Лучшая женская роль". 

Исполнительница отмечена за работу в фильме "Джуди" (Judy) режиссера Руперта Гулда. Зеллвегер воплотила образ легенды золотого века Голливуда - актрисы Джуди Гарлэнд, совершившей поездку в Лондон для серии концертов через 30 лет после выхода на экраны "Волшебника страны Оз" (The Wizard of Oz, 1939).

На награду в номинации "Лучшая женская роль" претендовали Синтия Эриво (за роль в картине "Гарриет", Harriet), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история", Marriage Story), Лупита Нионго ("Мы", Us) и Шарлиз Терон ("Скандал", Bombshell).

Роли второго плана

Брэд Питт и Лора Дерн удостоились премии за роли второго плана в фильмах. 

Питт благодаря работе в картине Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) получил премию в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Эту награду оспаривали звезды "Ирландца" (The Irishman) Аль Пачино и Джо Пеши, Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству", A Beautiful Day in the Neighborhood) и Джейми Фокс ("Просто помиловать", Just Mercy).

56-летний Питт завоевал в 2014 году премию "Оскар" за продюсирование ленты "12 лет рабства" (12 Years a Slave, 2013). Среди наиболее известных фильмов с его участием - "Интервью с вампиром" (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, 1994), "Семь лет в Тибете" (Seven Years in Tibet, 1997), "Бойцовский клуб" (Fight Club, 1999), "Одиннадцать друзей Оушена" (Ocean's Eleven, 2001), "Мистер и миссис Смит" (Mr. & Mrs. Smith, 2005), "Загадочная история Бенджамина Баттона" (The Curious Case of Benjamin Button, 2008).

Среди женщин обладательницей премии за лучшую роль второго плана стала Дерн, снявшаяся в картине "Брачная история" (Marriage Story) режиссера Ноа Баумбака. Эта работа принесла ей также номинацию на "Оскар". На победу в данной категории претендовали две актрисы, снявшиеся в фильме "Скандал" (Bombshell), - Николь Кидман и Марго Робби, а также Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо", Jojo Rabbit) и Дженнифер Лопес за роль в ленте "Стриптизерши" (Hustlers).

Гильдия киноактеров США, учрежденная в 1933 году, является профсоюзом, представляющим интересы артистов кино и телевидения, а также других работников индустрии, трудящихся в этой стране. Свою премию организация учредила в 1995 году. С тех пор она каждый год проводит церемонию вручения почетных наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства.

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