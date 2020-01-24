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"Современник" посвятит премьерный спектакль "Папа" Галине Волчек

Премьерные показы состоятся 24, 25 января и 2, 3, 24 февраля

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Спектакль "Папа", премьера которого состоится в пятницу в Московском театре "Современник", посвящен памяти бывшего худрука Галины Волчек, она умерла 26 декабря 2019 года. Это коллективное решение создателей и участников постановки, объявленное журналистам после пресс-показа.

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"Папа" - это трагифарс французского драматурга Флориана Зеллера. В "Современник" пьесу привез режиссер Евгений Арье - основатель израильского театра "Гешер". "Я плакал, когда впервые читал это произведение", - признался журналистам режиссер. Он напомнил, что это уже третья его постановка в "Современнике". Ранее он ставил в этом театре спектакли "Враги. История любви" и "Скрытая перспектива".

"Инициатива поставить "Папу" полностью принадлежит Галине Борисовне, - сказал Арье. - Мы много лет дружили. Когда в середине репетиций "Папы" она покинула нас, это были очень тяжелые дни. Я даже не знал, как я буду продолжать репетировать, потому что я ставил для нее. В голове был момент, когда она придет, сядет в зал и увидит этот спектакль. Этого, к сожалению, не случилось. Надо было как-то себя собрать и продолжить работу над спектаклем".

Исполнителями главных ролей в "Папе" стали Сергей Гармаш и Виктория Толстоганова, которая дебютирует на сцене "Современника". Как выяснилось на пресс-брифинге, именно Галина Волчек хотела, чтобы эта актриса оказалась в "Современнике" и стала партнершей Гармаша в спектакле "Папа".

"Я очень давно хотел сыграть слабого, растерянного, беззащитного героя, - поделился Гармаш. - Это услышала Галина Борисовна". "Безусловно, я эту роль посвящаю ей, и это наш общий солидарный импульс всего этого спектакля", - заявил актер. Премьерные показы "Папы" пройдут 24, 25 января и 2, 3, 24 февраля. Билеты на все спектакли полностью проданы.

Теги
РоссияВолчек, Галина Борисовна
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