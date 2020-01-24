Культурные деятели рассчитывают на продолжение Мединским курса по поддержке культуры

В пятницу Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего руководителя Минкультуры Владимира Мединского помощником президента РФ.

"Очень важно решать кадровые вопросы, думать не о том, как будет существовать культура 2020-2021 годов, а как она будет существовать в 2030-х или 2040-х годах, и, к сожалению, готовить кадровые резервы, потому что сейчас мы видим, что решение вопроса о смене того или иного руководителя в области культуры, да и других отраслей, происходит тяжело. <…> И Министерству культуры, и Владимиру Ростиславовичу [Мединскому] на новом посту нужно думать о том, кто придет в ближайшие десятилетия на смену этим выдающимся руководителям театров, музеев, библиотек", - сказал ТАСС в пятницу ректор Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина Борис Любимов.

По словам Любимова, одной из задач Мединского может стать снижение бюрократии в отрасли. "Должно происходить разбюрокрачивание сферы, это совершенно не означает отмену отчетности, но количество бумаг, которые сегодня руководитель оркестра, хора, библиотеки разбирают ежемесячно, ежеквартально, необходимо сократить", - отметил ректор.

Любимов обратил внимание, что за восемь лет работы министром культуры Мединский успел изучить специфику области, понять ее проблемы, что поможет ему на новой должности.

Курс на продвижение российского кино

По мнению режиссера Андрея Кончаловского, полезным окажется продолжение следования Мединским взятого им курса в области кинематографии. "Я не могу отказаться от надежды, что он [Мединский] будет продолжать ту культурную политику, которая была намечена им последние несколько лет, ибо она свидетельствует о культурной политике всего государства. В частности, меня, как кинематографиста, очень вдохновляли его достаточно волевые решения, касающиеся продвижения российского кинематографа на российском кинорынке", - сказал он на совете в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

Как отметил режиссер, Мединский внес большой вклад в популяризацию отечественного кино. "В последние годы именно благодаря усилиям проведения, я бы сказал, пропаганды российского кино, приходим к тому, что российское кино получает реальное место в российском прокате. Это чрезвычайно важно. Спасибо вам, надеюсь, вы не бросите культуру", - поделился Кончаловский.

С ним согласился председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, также отметивший целесообразность назначения Мединского на новый пост. "Думаю, что все мы очень рады тому, что президент принял такое решение, Владимир Ростиславович остается в активе государственной деятельности, культурной повестки и продолжит работу на новом не менее ответственном участке, будет решать нового объема проблемы и задачи, которые не стояли ранее перед ним", - сказал он на заседании в РВИО.