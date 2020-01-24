Юрий Башмет представил в Москве свой арт-манифест

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Редко исполняемые сочинения вошли в праздничную программу "Арт-манифест Юрия Башмета", с которой народный артист СССР отметил в пятницу свое 67-летие, а также дал старт первому Зимнему международному фестивалю искусств в Москве.

"Что сегодня будет необычным, так это то, что за исключением одного произведения вся музыка будет практически премьерой для слушателей. Они не услышат то, что знают даже далекие от музыки люди: Бетховена, Моцарта или "Севильского цирюльника", - подчеркнул Башмет в разговоре с журналистами в Концертном зале им. Чайковского. - Будет очень хорошая, атмосферная, очень разная музыка - база для того, чтобы человеку поразмышлять".

В арт-манифест маэстро вошли сочинения Бенджамина Бриттена, Густава Малера, Эдварда Мирзояна, Ури Бреннера, Камиля Сен-Санса, Георгия Свиридова и Джона Тавенера. Особым подарком для слушателей стало посвященное Башмету сочинение Гии Канчели Styx. "Люди относятся к этому сочинению, как к спектаклю, к театральному действу", - отметил герой вечера. В этом произведении маэстро отведена роль Лодочника, перевозящего души умерших в Вечное царство.

Режиссером вечера выступил Виктор Крамер, работавший с Башметом над спектаклем "Не покидай свою планету". Представить арт-манифест имениннику помогли его коллективы - Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и Камерный ансамбль "Солисты Москвы", а также Государственная академическая хоровая капелла России им. Юрлова, дирижер Александр Сладковский, тенор Максим Пастер, меццо-сопрано Дарья Телятникова, трубач Сергей Накаряков, балерина Екатерина Шипулина, дочь маэстро, пианистка Ксения Башмет, виолончелист Александр Бузлов. Сам Башмет вышел на сцену и в качестве дирижера, и как солист - с альтом.

Несмотря на то, что арт-манифест музыканта Башмета мог быть выражен только в этом виде искусства, маэстро согласился по просьбе ТАСС сформулировать его значение словами.

"Я стараюсь беречь в себе свое понимание академического искусства - это база Московской консерватории, русской исполнительской школы. Если есть эта база, то можно позволить себе быть свободным, фантазировать. При этом, конечно, по всей исполнительской жизни надо оттачивать вкус. А сегодня непростое в этом смысле время: много соблазнов", - заметил Башмет.

О фестивале

На Зимнем фестивале искусств, открывшемся "Арт-манифестом", ожидаются сразу три мировые премьеры. Хоровая опера Александра Чайковского "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском" прозвучит 7 февраля в "Филармонии-2". Helios для ударных инструментов и симфонического оркестра Валерия Воронова и пьеса для альта и симфонического оркестра Кузьмы Бодрова войдут в программу финального концерта 10 февраля в Большом зале консерватории.

В афише театральные работы Башмета: "Евгений Онегин" (28 января) при участии Ольги Литвиновой и Константина Хабенского, "Не покидай свою планету" (31 января и 1 февраля) - также с Хабенским, "Фантастическая Кармен" (4 февраля) с Евгением Стычкиным, Михаилом Трухиным и Ольгой Ломоносовой, "Ван Гог. Письма к брату" (8 февраля) с Евгением Мироновым. Тридцатого января Камерный ансамбль "Солисты Москвы" исполнит шесть Бранденбургских концертов Иоганна Себастьяна Баха, а 3 февраля в Концертном зале им. Чайковского будет представлен международный этнический оперный проект.

Юрий Башмет возглавляет Камерный ансамбль "Солисты Москвы", Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", Всероссийский юношеский симфонический оркестр, а также ряд международных музыкальных фестивалей в России и за рубежом. Талант Башмета как альтиста сделал этот инструмент самостоятельным. Так, российский музыкант первым дал сольные концерты в главных залах мира: в венском "Музикферайне", в нью-йоркском Карнеги-холле, в миланском театре Ла Скала, в Большом зале Московской консерватории, в Ленинградской филармонии, в амстердамском "Концертгебау", в токийском Сантори-холле.