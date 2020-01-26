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Театральная постановка о жизни блокадного Ленинграда прошла в Красноярске

В работе над спектаклем использовали воспоминания блокадников
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© Андрей Мармышев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Театральная постановка "Мы будем жить...", рассказывающая о жизни блокадного Ленинграда, прошла в музее "Мемориал Победы" в Красноярске. После ее завершения зрителям раздали по 125-граммовому кусочку хлеба, символизирующему минимальную норму, установленную во время блокады города, передает корреспондент ТАСС с мероприятия.

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"Это наш проект с театром исторической реконструкции "Артефакт". У ребят было две недели на постановку, разработку сценария, репетиции. В работе они использовали воспоминания блокадников", - рассказала ТАСС директор музея "Мемориал Победы" Татьяна Ивлева.

Мини-спектакль посвящен жителям блокадного Ленинграда, в нем представлены эпизоды из жизни обыкновенной семьи: двух девочек, их мамы и ближайшего окружения. По словам режиссера-постановщика Ивана Кунчевского, автор написал пьесу по мотивам произведений Людмилы Никольской "Должна остаться живой" и Олега Шестинского "Блокадные новеллы".

После спектакля волонтеры раздали зрителям символические кусочки хлеба.

"Самая минимальная норма хлеба в блокадном Ленинграде была 125 граммов. Это такой маленький кусочек хлеба, который полагался на день ребенку, служащему, пожилому человеку, рабочие заводов получали в два раза больше. Это был ноябрь-декабрь 1941 года, самая тяжелая зима [в блокадном Ленинграде]. В России стартовала акция "Блокадный хлеб", нацеленная на то, чтобы напомнить каждому, что сделали тогда жители Ленинграда, как они смогли выстоять, работали на заводах, не сдали свой город", - сказала Ивлева.

Также в музее организована экспозиция, посвященная блокадному Ленинграду. Посетителям рассказывают о том, из чего готовили хлеб в городе. По словам сотрудников музея, рецептов было много, потому что в замес теста добавляли все, что хоть как-то можно употреблять в пищу.

О блокаде Ленинграда

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. Началась она 8 сентября 1941 года, а полностью снята 27 января 1944 года. До начала войны население города насчитывало более 3 млн человек, к концу блокады осталось лишь 557,7 тыс., по последним подсчетам, в блокадном Ленинграде погибло около 1,5 млн человек. Большинство из них стали жертвами голода, а не бомбардировок и артобстрелов.

В обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны участвовали и жители Красноярского края. На Волховском фронте воевали 374-я, 378-я и 382-я стрелковые дивизии, сформированные в регионе. В 2001 году на Пискаревском мемориальном кладбище была открыта памятная плита в память о красноярцах, погибших в боях за Ленинград.

В край были эвакуированы многие предприятия из Ленинграда, а 23 сентября 1942 года в Красноярск прибыл первый эшелон с детьми из блокадного города.

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РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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