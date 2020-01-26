Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов. Об этом он рассказал в воскресенье в интервью ТАСС перед открытием Студенческого фестиваля предпринимательства, который проходит во Дворце спорта "Мегаспорт" при поддержке правительства Москвы.

"Я думаю в этом направлении, - отметил Шнуров. - Планирую заняться какими-то другими артистами, побывать в роли зрителя. Вы знаете, я очень много видел, был на мероприятиях, но только в качестве того человека, который это мероприятие организует и является поводом, на который приходят".

Музыкант добавил, что сейчас продюсирование - то, что действительно может его заинтересовать. "Продюсер и зритель - это примерно одно и то же, - пояснил он. - Продюсер - это квазизритель, тот человек, который должен сделать так, чтобы было интересно не только ему". При этом Шнуров не назвал имена артистов, с которыми хотел бы работать.

Шнуров и политика

Также артист, входящий в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре, рассказал, что его интересует и политика. "Я к этому отношусь все-таки как к работе, - сказал Шнуров. - Вы знаете, что этот Совет был собран из-за того, что у нас давно ведется разработка закона о культуре. И так как этот закон может носить запретительный характер, я пытаюсь эти запретительные рамки расширить как можно больше, чтобы этих запретов было меньше".

Музыкант считает важным "дать понять деятелям культуры, вернее, людям, которые отвечают за культуру, что культура - это нечто большее, нежели музей, выставка". Он убежден, что "объект быта, вышедший из употребления и находящийся под стеклянным колпаком, - это не культура. Культура - то, что живет".

При этом пока Шнуров не готов уходить в большую политику. "Я еще не решил, я думаю, я присматриваюсь, я смотрю на то, что происходит, - пояснил он. - Пока я места себе там не вижу. Что будет завтра, я не знаю".

О группе

Группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге, лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Весной 2019 года было объявлено о прощальном турне "Ленинграда".