"Паразиты" и "Кролик Джоджо" получили премию гильдии сценаристов США в главных номинациях

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Сценаристы фильмов "Паразиты" (Gisaengchung) и "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) удостоены премии Американской гильдии сценаристов (Writers Guild Awards, WGA) в двух самых престижных категориях. Об этом объявлено в субботу на сайте WGA, церемония вручения наград по традиции прошла в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Режиссеры Пон Джун Хо и Хан Джин Вон получили премию в категории "Лучший оригинальный сценарий". Их картина "Паразиты" повествует о парне из небогатой семьи, у которого случайно появилась возможность стать репетитором в состоятельном семействе. Награду в этой категории оспаривали также "1917" Сэма Мендеса, "Образование" (Booksmart) Оливии Уайлд, "Достать ножи" (Knives Out) Райана Джонсона и "Брачная история" (Marriage Story) Ноа Баумбака.

В номинации "Лучший адаптированный сценарий" победа досталась новозеландцу Тайку Вайтити за работу над лентой "Кролик Джоджо". Конкуренцию ему составляли сценаристы фильмов "Прекрасный день по соседству" (A Beautiful Day in the Neighborhood) Мика Фитцерман-Блю, "Ирландец" (The Irishman) Стивен Зеллиан, "Джокер" (Joker) Тодд Филлипс и Скотт Сильвер. В этой номинации в числе претендентов на премию выдвигались Грета Гервиг и Луиза Мей Олкот ("Маленькие женщины", Little Women).

Сценарист Крэйг Мэйзин удостоился премии за сценарий сериала "Чернобыль" (Chernobyl). Это пятисерийный драматический мини-сериал, созданный HBO совместно с британской телесетью Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин. Роли исполнили Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Пол Риттер и другие.

Гильдия отметила заслуги сценаристов сериалов "Барри" (Barry), "Наследники" (Succession) и "Фосси/ Вердон" (Fosse/Verdon).

Премия Американской гильдии сценаристов вручается в 26 номинациях, охватывающих кино, телевидение, радио и анимационную графику. Гильдия, основанная в 1954 году, объединяет в своих рядах свыше 19 тыс. писателей и сценаристов США.