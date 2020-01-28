Идеальный кандидат: почему "1917" стал главным фаворитом "Оскара"

Фильм Сэма Мендеса — один из самых "тихих" номинантов на премию "Оскар". Он не вызвал жаркие споры о своей концовке и латентной мизогинии и расизме, как "Однажды в Голливуде", или о дорогостоящих спецэффектах, как в "Ирландце", или о том, насколько этично смеяться над нацизмом, как в "Кролике Джоджо"; никто не направлял угрозы о массовом расстреле перед его премьерой, как это было с "Джокером"; он не заставил всех влюбиться в него и рыдать перед мониторами своих компьютеров, как "Брачная история", и не был обласкан критиками и зрителями, как "Паразит".

Описание Кадр из фильма "1917" © UPI Россия

Большинство узнало про "1917" после того, как он неожиданно получил два "Золотых глобуса" (за режиссуру и как лучшая драма), а затем и десять номинаций на "Оскар", девять — на премию BAFTA, четыре награды Ассоциации кинокритиков Голливуда и награду Продюсерской гильдии Голливуда. Судя по сложившемуся раскладу, фильму обеспечен главный "Оскар", хотя прошлогодний пример "Зеленой книги" Питера Фаррелли показал, что привычные расклады могут и не работать. В любом случае из-за того, что картина была выпущена в ограниченный прокат (чтобы успеть к сезону наград) и только через несколько недель после этого — в широкий, у зрителей было не так много времени, чтобы самим оценить, стоит ли она всех этих номинаций и наград. Идея фильма родилась из рассказов дедушки режиссера, Альфреда Мендеса, который служил посыльным британской армии во время Первой мировой войны. В апреле 1917 года немецкая армия начинает отступление на севере Франции, хотя это только видимость — на самом деле они пытаются заманить британцев в ловушку. Все линии связи оборваны, поэтому двум молодым солдатам (Джордж Маккей и Дин-Чарльз Чепмен) поручают доставить письмо с приказом отменить атаку на немцев, что может спасти 1600 жизней.

Весь фильм камера следует за двумя многообещающими молодыми актерами (Дин-Чарльз Чепмен недавно снялся в "Ослепленном светом", а также отметился в "Короле" и в качестве юного Мартина Ланнистера в "Игре престолов", а Джордж Маккей — в "Гордости" и "Капитане Фантастик") и периодически отвлекается на знакомые звездные лица: серьезного генерала Колина Ферта, саркастичного лейтенанта Эндрю Скотта, загадочного капитана Марка Стронга, высокомерного и честолюбивого полковника Бенедикта Камбербэтча и благородного лейтенанта Ричарда Мэддена. У них всех всего по паре минут экранного времени, главная звезда "1917" — голубоглазый и пока относительно неизвестный Джордж Маккей, который держит на себе весь фильм. Правда, ни одна крупная премия так и не отметила его и даже не включила в список номинантов. Скорее всего, из-за его возраста — до номинаций надо дослужиться. Еще одна звезда, которая важнее главного героя и даже режиссера, — камера Роджера Дикинса, с которым Мендес сотрудничает в четвертый раз.

Операторская работа — определяющая черта фильма "1917" и то, из-за чего он войдет в историю. Дикинс — один из лучших операторов современности наравне с Эммануэлем Любецки. Именно его стилю в какой-то степени и подражает Дикинс в "1917". Это плавно плывущие длинные планы, создающие впечатление одной огромной, постепенно разворачивающейся сцены

Склейки сделаны максимально и незаметно: их немного, но все-таки они есть. Некоторые сцены сняты настолько искусно, что сразу же хочется посмотреть фильм о том, как был сделан фильм.

Описание Кадр из фильма "1917" © UPI Россия

"1917" вычурно красивый: Мендес постоянно перемежает кадры искореженной и изуродованной войной земли с буколическими лугами и цветущими деревьями. Даже в разрушенном и горящем городе он находит торжественную, отчаянную красоту, похожую на предсмертную агонию. Его метафоры предельно прямолинейны: лепестки цветущих вишен кружатся в воздухе, как когда-то одинокий пластиковый пакет на ветру в "Красоте по-американски". Только если в своем дебюте режиссер находил прекрасное в обыденном, здесь прекрасная природа очерняется обыденной людской жесткостью и небрежностью.

Фирменная мендесовская прямолинейность, запакованная в вычурную сентиментальность, которая иногда переходит все границы, — ложка дегтя в бочке меда. "1917" — простая история о человеческом подвиге, которую он гуманизирует до предела: война беспорядочна и бессмысленна, и вместо того, чтобы уничтожать жизни, нужно постараться их спасти