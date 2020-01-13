"Джокер", "1917", "Ирландец" и "Однажды в... Голливуде" сразятся за "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Триллер "Джокер" режиссера Тодда Филлипса выдвинут на кинопремию "Оскар" в самом большом количестве категорий - 11. Британо-американская военная драма "1917" Сэма Мендеса, картина Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" и последняя работа Мартина Скорсезе "Ирландец" отстали лишь на шаг, набрав по 10 номинаций. По шесть статуэток могут завоевать ленты "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Брачная история" Ноа Баумбака, "Паразиты" Пон Чжун Хо и "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити.

На эту тему Список номинантов на "Оскар" - 2020

Американская академия киноискусств, присуждающая "Оскар", огласила новых претендентов на кинонаграду высшей пробы утром в понедельник в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Право назвать номинантов было предоставлено южнокорейскому актеру Джону Чо и американской актрисе, продюсеру и режиссеру Иссе Рэй. Нашумевший "Джокер", повествующий о становлении личности главного противника супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics, сделал заявку на получение "Оскара", в том числе как лучший фильм, за режиссуру, за лучшее исполнение главной мужской роли и лучший адаптированный сценарий. Остальные номинации ленты относятся к категории технических: операторская работа, киномонтаж, оригинальное музыкальное сопровождение, звукомонтаж, дизайн костюмов, грим и т.д. Рекорд Скорсезе Правила позволяют включать в самую престижную категорию "Лучший фильм" от пяти до 10 лент. Американская академия киноискусств в этом году остановила свой выбор на девяти. За "Оскар" в этой категории помимо "Джокера", "1917", "Однажды в... Голливуде" и "Ирландца" будут бороться "Маленькие женщины", "Брачная история, "Паразиты", "Кролик Джоджо" и "Ford против Ferrari" режиссера Джеймса Мэнголда по сценарию Джеза Баттеруорта, Джона-Генри Баттеруорта и Джейсона Келлера.

Как отмечает академия, лента "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, рассказывающая о двух семьях из разных социальных слоев южнокорейского общества, стала шестой картиной в истории, номинированной на "Оскар" одновременно в категориях "Лучший фильм" и "Лучший иностранный художественный фильм" (прежнее название, измененное в апреле прошлого года, - "Лучший фильм на иностранном языке"). Предыдущими пятью фильмами были "Дзета" (Франция, Алжир, 1969), "Жизнь прекрасна" (Италия, 1998), "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" (Китай, США, Гонконг, Тайвань, 2000), "Любовь" (Франция, Австрия, Германия, 2012) и "Рома" (Мексика, 2018). В число претендентов на награду за лучшую режиссуру прогнозируемо вошли Тарантино ("Однажды в… Голливуде") и Скорсезе ("Ирландец"). Им предстоит оспаривать престижный кинотрофей у режиссеров Мендеса ("1917"), Пон Чжун Хо ("Паразиты") и Филлипса ("Джокер"). Скорсезе, как отмечает академия, выдвинут на "Оскар" в девятый раз и по этому показателю занимает первое место среди здравствующих режиссеров. Большего при жизни смог добиться лишь Уильям Уайлер (1902-1981), на счету которого было 12 номинаций на "Оскар" за режиссуру. Дебютанты среди актеров Звание обладателя премии за главную мужскую роль оспаривают Хоакин Феникс ("Джокер"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде"), Антонио Бандерас ("Боль и слава", Dolor y gloria), Адам Драйвер ("Брачная история") и Джонатан Прайс ("Два Папы"). Феникс - двукратный лауреат кинопремии "Золотой глобус", обладатель музыкальной премии Grammy. Он трижды был номинирован на "Оскар". В прошлом году актер получил приз Каннского кинофестиваля за роль в фильме "Тебя здесь никогда не было" (2017). На награду в той же категории среди актрис претендуют Рене Зеллвегер ("Джуди"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Синтиа Эриво ("Гарриет"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины") и Шарлиз Терон ("Скандал"). Борьбу за премию за роль второго плана ведут Том Хэнкс, сыгравший в фильме "Прекрасный день по соседству" режиссера Мариэль Хеллер, и Энтони Хопкинс, снявшийся в фильме "Два папы" режиссера Фернанду Мейреллиша. В число номинантов также вошли Джо Пеши за роль в драме "Ирландец", Аль Пачино (также "Ирландец") и Брэд Питт ("Однажды в... Голливуде"). У актрис "Оскар" за роль второго плана могут получить Кэти Бэйтс ("Дело Ричарда Джуэлла", Richard Jewell), Лора Дерн ("Брачная история"), Йоханссон ("Кролик Джоджо"), Флоренс Пью ("Маленькие женщины") и Марго Робби ("Скандал"). Пятеро претендентов - Бандерас, Эриво, Йоханссон, Пью и Прайс - номинированы на "Оскар" впервые. Ди Каприо, Хэнкс, Хопкинс, Аль Пачино, Пеши, Бэйтс, Терон и Зеллвегер уже удостаивались этой награды в прошлом. Российским работам не дали прорваться Американская академия киноискусств не допустила к финальному кругу борьбы за "Оскар" вошедшие в шорт-листы работы российских кинематографистов. В категорию "Лучший иностранный художественный фильм" попали выдвинутая Южной Кореей лента "Паразиты", "Отверженные" от Франции, "Страна меда" от Северной Македонии, "Тело Христово" от Польши, а также "Боль и слава" от Испании. Лента Кантемира Балагова "Дылда" в декабре 2019 года была включена в короткий список претендентов на данную премию, однако в окончательный список номинантов не вошла.

На эту тему История советских и российских номинаций на "Оскар"