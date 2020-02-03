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Власти Москвы представили нового худрука Центра Мейерхольда коллективу

Дмитрий Волкострелов стал самым молодым художественным руководителем в Москве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский представил коллективу Центра имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ) нового художественного руководителя 37-летнего Дмитрия Волкострелова. Режиссер стал самым молодым руководителем театра в столице, сообщил Кибовский в понедельник.

Лауреат театральной премии "Золотая маска", режиссер Дмитрий Волкострелов был назначен художественным руководителем 28 января 2020 года после ухода предыдущего худрука Виктора Рыжакова на аналогичную должность в театр "Современник".

"Виктор Рыжаков перешел на работу в театр "Современник", в этой связи департаментом после обсуждений и консультаций было принято решение, что дальнейшее художественное руководство Центром имени Мейерхольда будет осуществлять Дмитрий Волкострелов", - сказал глава департамента.

По словам Кибовского, 37-летний Волкострелов на данный момент является самым молодым художественным руководителем в Москве. "Это само по себе не является критерием, но в данном центре это очень символично, удивительное сочетание творческого потенциала, опыта и молодого задора мы здесь имеем", - отметил Кибовский.

Волкострелов, в свою очередь, признался, что назначение было для него неожиданным. "Это важное для меня событие, но мне кажется необходимым не придавать этим событиям большой важности. Это не начало какого-то пути, а продолжение. Я потому и согласился. Потому что ЦИМ очень интересно развивается, и поднимаемые им темы для меня очень интересны", - сказал режиссер.

Бывший худрук центра Виктор Рыжаков выразил надежду, что процесс вхождения в жизнь театра его преемника станет максимально незаметным. Он добавил, что будет помогать театру в реализации намеченных планов до конца сезона. "Нам нужно достроить сцену внизу. Я это помню, это моя обязанность. Я надеюсь, что к лету мы откроем ее, будет там премьера", - рассказал Рыжаков.

О Волкострелове

Волкострелов родился 17 августа 1982 года, окончил режиссерский факультет СПбГАТИ (ныне Российский государственный институт сценических искусств

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