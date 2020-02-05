Видеосервис Start выпустит сериал по мотивам фильма "Текст"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Мини-сериал из пяти эпизодов по мотивам криминально-драматического триллера "Текст" Клима Шипенко выйдет на онлайн-платформе Start в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе видеосервиса в среду.

"Создание сериала "Текст" будет полностью профинансировано из собственных средств видеосервиса Start. Мы приняли решение о запуске оригинального сериала сразу после успешного проката фильма. Нам показалось, что зрителям будет интересно немного шире взглянуть на историю главного героя", - передают в пресс-службе слова генерального продюсера проекта и сооснователя видеосервиса Эдуарда Илояна.

Как пояснили в пресс-службе, дополнительных съемок для проекта не планируется, сериал будет создан из уже снятых материалов, не вошедших в фильм. По словам Шипенко, он принимает участие в монтаже, делает сериал со своим режиссером монтажа Тимом Павелко. "Мы будем монтировать все совершенно по-другому. Многие сцены, которые были в фильме, будут смотреться абсолютно иначе. Это осознанное решение", - цитируют режиссера в пресс-службе.

Фильм "Текст", снятый по одноименному роману Дмитрия Глуховского, рассказывает о 27-летнем Илье Горюнове, отсидевшем семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он необдуманно мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину, и получает доступ к его смартфону, проживая чужую жизнь через текст на экране. Главные роли в фильме исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.

Глуховский сам адаптировал роман в киносценарий. В широкий прокат фильм Шипенко вышел 24 октября 2019 года и уже окупил свой бюджет, стал одним из самых кассовых росcийских фильмов 2019 года. Он собрал около 400 млн рублей в прокате, его посмотрели около 1,5 млн зрителей. Фильм получил четыре премии "Золотой орел", включая награду в категории "Лучший игровой фильм".