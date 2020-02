Хоакин Феникс получил "Оскар" как лучший актер

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Хоакин Феникс удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Джокер" (Joker, 2019). Об этом было объявлено в воскресенье на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. Трансляцию из голливудского театра Dolby ведет телеканал ABC.

Этот "Оскар" стал первым для Феникса. Он отметил важность защиты прав животных. На награду в указанной категории также претендовали Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде", Once Upon a Time... in Hollywood), Антонио Бандерас ("Боль и слава", Dolor y gloria), Адам Драйвер ("Брачная история", Marriage Story), Джонатан Прайс ("Два папы", The Two Popes).