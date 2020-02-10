{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Оскар-2020
Обновлено 

Хоакин Феникс получил "Оскар" как лучший актер

Это первая такая награда для актера
Хоакин Феникс AP Photo/Chris Pizzello
Описание
Хоакин Феникс
© AP Photo/Chris Pizzello

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Хоакин Феникс удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Джокер" (Joker, 2019). Об этом было объявлено в воскресенье на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. Трансляцию из голливудского театра Dolby ведет телеканал ABC.

Этот "Оскар" стал первым для Феникса. Он отметил важность защиты прав животных. На награду в указанной категории также претендовали Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде", Once Upon a Time... in Hollywood), Антонио Бандерас ("Боль и слава", Dolor y gloria), Адам Драйвер ("Брачная история", Marriage Story), Джонатан Прайс ("Два папы", The Two Popes).

Теги
СШАОскар-2020
Реклама на ТАСС
Оскар-2020
Рене Зеллвегер удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая актриса"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС