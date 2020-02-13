Эксперты: закрепление в Конституции положения о культуре даст импульс развитию отрасли

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Закрепление в Конституции положения о поддержке и охране государством сферы культуры даст новый импульс для развития отрасли, поможет защитить объекты культурного наследия и привлечет в сферу культуры молодежь. Такое мнение выразили в беседе с ТАСС деятели культуры, входящие в состав рабочей группы.

На встрече генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский высказал предложение закрепить в Конституции, что "культура является уникальным наследием многонационального народа Российской Федерации, поддерживается и охраняется государством". Член рабочей группы, народный артист России Денис Мацуев уверен, что у поправки есть большие шансы быть принятой.

"Что касается нашего цеха, нашей с Калягиным и Пиотровским поправки, она имеет положительный резонанс. Пока непонятно, в какую статью это может быть включено, это обсуждают юристы. У этой поправки большой шанс быть принятой Думой и выйти на всеобщее голосование", - сказал он ТАСС. "Вы знаете, очень много предложений поступило в рабочую группу за этот месяц, идет очень яркая, темпераментная дискуссия с участием большого количества людей", - добавил пианист.

Народный артист РФ Сергей Гармаш также поддерживает инициативу. "Это действительно упущение, что такая часть государства и социума как культура конституционно не защищена. Прецеденты, когда культура в этом нуждалась, наверняка были и могут случиться в будущем. Поэтому инициатива, безусловно, очень хорошая. И я ее поддерживаю", - сказал он ТАСС.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок также высказывается за предложение. "Буду очень рад, если эта поправка войдет в основной закон страны", - сказал он ТАСС.

Культура - ДНК нации

"Очень важным мне кажется то, что у каждого была возможность высказать свою точку зрения, изложить те предложения, которые были приняты на заседаниях рабочей группы. Также была возможность выступить у тех, чьи предложения не были приняты - думаю, это очень важно, так как многие, возможно, относятся к такой работе, как будто все уже решено, что "все всё сделают так, как надо". <...> Идет реальная работа профессионалов самого высокого класса - я имею в виду юристов, и людей, представляющих самые разные слои общества, людей самых разных профессий, самых разных общественных функций", - сказала ТАСС генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Она отметила, что Конституция РФ была составлена "очень грамотными людьми, однако за 27 лет ситуация изменилась". "Если говорить о том, что важно для меня и моих коллег в сфере культуры в первую очередь, - то, что предложена поправка в конституцию, где не было слова "культура", а было только право человека на доступ к услугам культуры. И вот мои коллеги - Михаил Пиотровский, Александр Калягин, Денис Мацуев - внесли очень правильную, как мне кажется, поправку о том, что культура является уникальным наследием многонационального народа, она поддерживается и охраняется государством", - сказала генеральный директор Третьяковской галереи.

Эта позиция невероятно важна, подчеркнула Трегулова. "Мы очень хорошо понимаем, что сегодня культура - поддерживаю формулировку Михаила Борисовича Пиотровского - это ДНК нации", - отметила собеседница.

Позитивные изменения

Директор Музея современной истории России Ирина Великанова считает, что внесение в Конституцию положения о культуре даст новый импульс развитию отрасли. "Культурное наследие и коллективная память - это основы идентичности любого народа. При этом культура, как ни парадоксально, является одной из самых уязвимых сфер жизни, это хорошо видно на примере нашей новейшей истории", - сказала она ТАСС.

В период социальных потрясений 90-х годов, отметила она, "были уничтожены сотни кинотеатров и клубов по всей стране, а памятники истории и культуры в буквальном смысле стали предметами купли-продажи". "В результате некоторые объекты культуры были навсегда утрачены или доведены до состояния руин, а многие проданы на аукционах. Безусловно, в последние годы мы видим, что ситуация серьезно изменилась", - добавила Великанова.

По ее словам, сейчас по всей стране реставрируются сотни памятников, открываются новые кинозалы, театры, дома культуры. "Мы наблюдаем настоящий музейный бум <...>, в стране интенсивно развивается киноиндустрия, и люди стали смотреть отечественное кино, наши фильмы бьют рекорды. И поскольку сегодня ситуация изменилась, очень важно закрепить это в главном законе страны - конституции. Сохранение и развитие российской культуры не должно зависеть от воли конкретного чиновника или политического деятеля", - сказала собеседница агентства.

Великанова отметила, что сегодня сфера культуры развита неравномерно - порой соседние регионы очень отличаются в плане сохранения культурных объектов. "Если в конституции будет закреплена обязанность сохранять культурное наследие, это, безусловно, создаст условия, чтобы у культурной сферы всегда были гарантии - как у отрасли, так и у людей, которые в ней работают", - отметила она, добавив, что недавно и зарплаты в сфере культуры были гораздо ниже, чем в других сферах, в том числе поэтому законодательное закрепление станет одним из важнейших шагов, а также основой принятия важных для отрасли законов, например, закона о меценатстве.

Директор Музея современной истории России подчеркнула, что это даст мощный импульс формированию единого подхода к сохранению и развитию культуры на всей территории нашей страны. "Будет способствовать привлечению общественного внимания к проблеме сохранения уникального наследия, поможет повысить статус и престиж профессии работника в области культуры. И в конечном итоге - заинтересовать молодежь участвовать в сохранении и приумножении нашего культурного наследия", - заключила Великанова.