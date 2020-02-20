Сбежавшие спонсоры, "Дау", сокращенная программа и коронавирус: что ждет Берлинале

В четверг открывается 70-й Берлинский международный кинофестиваль, и он встречает свой юбилей обновленным. На место Дитера Косслика, занимавшего пост директора почти 20 лет, пришли сразу два новых менеджера — Мариетте Риссенбек и Карло Шатриан. Перед ними стояла непростая задача: решить проблемы, которые назревали на смотре годами, найти новых спонсоров и защитить своих посетителей от коронавируса

Еще в 2017 году 79 немецких режиссеров, включая Марен Аде, Фатиха Акина и Роберта Швентке, написали открытое письмо в адрес руководства Берлинале с просьбой пересмотреть политику смотра и обновить его управляющий состав. По их словам, фестивалю нужен сильный куратор с международными связями, который (ая) мог бы поставить Берлин на один уровень с другими крупными смотрами. Несмотря на то что Берлинале входит в так называемую большую тройку вместе с Канном и Венецией, в последние годы он потерял актуальность и релевантность. В начале года внимание на себя перетягивает январский фестиваль в Роттердаме и "Сандэнс", проходящий в Парк-Сити в США. В плане же формирования программы у смотра есть очень сильный конкурент в лице Канна: некоторые режиссеры предпочитают придержать свои фильмы в надежде, что их отберут в каннскую программу, нежели отдавать их в Берлин. В последние годы программа Берлинале оставляла желать лучшего. Конечно, там по-прежнему можно было найти уникальные и важные фильмы, но большая часть отобранных картин производила удручающее впечатление. Берлинале держался исключительно на своей прошлой репутации: большинство делало вид, что он имеет вес и значение, но на деле все было не совсем так.

Одна из главных проблем смотра — отсутствие кураторской работы. Такое ощущение, что Берлин готов забрать себе любой новый фильм, не имея никаких четких критериев отбора. В итоге на нем появилось большое количество разных секций, которые невозможно отличить друг от друга. А все эти секции вдобавок включают в себя немыслимое количество фильмов — всего в смотре в среднем участвуют около 400 работ

Более того, некоторые эксперты отмечали, что Берлинале слишком увлекался политикой, поэтому иногда закрывал глаза на качество фильмов в угоду их политической повестке. В итоге Косслик в 2019 году ушел в отставку, а на его место назначили Мариетте Риссенбек и Карло Шатриана. Риссенбек, до этого возглавлявшая компанию German Films, которая занимается продвижением немецкого кино в мире, стала первой женщиной — директором Берлинале, а Шатриан до этого работал директором фестиваля в Локарно. По словам министра культуры Германии Моники Грюттерс, в дальнейшем смотр сохранит ориентацию на зрителя и политический уклон, но при этом станет моложе и более открытым для экспериментов. Какой в итоге будет новая программа?

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Риссенбек, взявшая на себя административные функции, и Шатриан, отвечающий за формирование программы, обошлись без радикализма. Они убрали всего две секции — детище Косслика "Кулинарное кино" и NATIVe — и добавили еще одну "Столкновения", которая, по идее, включает в себя "эстетически смелые работы от независимых и изобретательных режиссеров". Фильмы секции будут соревноваться за три награды, судьбу которых решит независимое жюри. При этом грань между новой программой и уже существующими "Панорамой" и "Форумом" довольно тонка. Теоретически, "Панорама" уделяет больше внимания феминистическим и политическим картинам, а "Форум" рефлексирует на тему природы кинематографа и того, как в ней отражаются тенденции и проблемы современного мира. Но в практическом смысле это большие массивы фильмов, в которых сложно ориентироваться. Шатриан объясняет это тем, что Берлинале остается зрительским фестивалем, в отличие от Канна и Венеции, которые больше ориентированы на индустрию, поэтому они хотят предоставить публике более широкий выбор. Это довольно спорное утверждение, если учесть, что, во-первых, та же Венеция открыта для зрителей, а во-вторых, большое количество фильмов никак не гарантирует их качество. Единственное облегчение состоит в том, что эти секции хоть немного, но сократили. Так, в "Панораме" в этом году 36 фильмов вместо 45, а все внеконкурсные фильмы убрали из основной программы в Berlinale special. Всего количество фильмов сократилось с 400 до 342.

Всего за главные призы Берлинале в этом году будут сражаться 18 картин, из них шесть сняты женщинами. При этом два фильма из шести уже участвовали в других фестивалях: "Никогда, редко, иногда, всегда" Элизы Хитман недавно показали на "Сандэнсе", а "Первую корову" Келли Райхардт — в Теллерайде. По словам Шатриана, теперь в конкурс могут быть включены и не мировые премьеры, так как для смотра важнее не эксклюзивность, а качество картин. Это само по себе необычно — для фестивалей большой тройки принципиально показать фильмы конкурса первыми

Также в этом году в основной программе не будет фильмов производства Netflix, так как это, по словам Риссенбек, не соответствует правилам Берлинале: все фильмы основного конкурса должны иметь кинотеатральный прокат. Таким образом, новое руководство смотра разделяет идеологию Канна, который очень долго бодался со стримингом и в итоге решил не принимать его картины в программу, в то время как в прошлом году в Венеции фильм Netflix "Рома" Альфонсо Куарона взял "Золотого льва". Многие критики назвали каннским не только подход нового руководства Берлинале к стримингам, но и саму программу. Шатриан явно уводит ее дальше от политики и ближе к искусству. В нее включены, в частности, "Неизбранные дороги" Салли Поттер, "Берлин, Александерплац" Бурхана Курбани, "Сибирь" Абеля Феррары, "Женщина, которая убежала" Хона Сан-Су.

Также, чтобы подстегнуть интерес публики, Берлин взял в конкурс фильм из нашумевшего проекта Ильи Хржановского "Дау". В начале прошлого года общественность вовсю обсуждала этичность амбициозной задумки российского режиссера и подвергала сомнениям методы, применяемые на его съемочной площадке, которая больше напоминала социальный эксперимент. В России же фильмам отказали в выдаче прокатного удостоверения из-за наличия в них порнографических материалов. Так что искусство искусством, но Берлинале хочется и хайпануть. Тем более что громких имен на фестивале снова не будет, что вполне объяснимо. Все-таки Риссенбек и Шатриан первый год на новом посту и, чтобы раскачать Берлин, им нужно время. К программе юбилейного года эксперты отнеслись сдержанно-положительно, и в ней действительно есть чем поживиться. Зрителям покажут новые сериалы от Дэмьена Шазелла и Кейт Бланшетт, фильмы "Плавать, пока море не станет синим" Цзя Чжанке, "Минимата" Эндрю Левитаса с Джонни Деппом, "Номера" Олега Сенцова, "Уроки фарси" Вадима Перельмана и "Гунда" Виктора Косаковского. Фильмом открытия стал "Мой год Сэллинджера" канадского режиссера Филиппа Фаллардо. Организационные вопросы Еще один шаг нового руководства — отмена приза Альфреда Бауера, который обычно вручали фильмам, "открывающим новые перспективы в кинематографе". Награда названа в честь первого директора Берлинале, но, как оказалось, он был связан с нацистской партией гораздо сильнее, чем считалось до этого. Среди ее обладателей — Вадим Абдрашитов, Баз Лурман, Лав Диаз и Пак Хчан Ук. Помимо головной боли с составлением программы Риссенбек и Шатриан столкнулись и с организационными проблемами: несколько крупных спонсоров в этом году решили не поддерживать фестиваль, поэтому награда лучшему документальному фильму, обычно финансируемая компанией Glashütte Original, оказалась под угрозой. Более того, площадка кинотеатра Cinestar в Sony Center, где проходила часть показов, закрылась, а подвал Театра на Потсдамской площади, где проходят открытие и закрытие фестиваля, оккупировало шоу Ченнинга Татума Magic Mike. Организаторы шоу даже готовы приостановить свою деятельность на время Берлинале, но требуют за это компенсацию убытков.

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