Оззи Осборн отменил концерты в США из-за болезни Паркинсона

ТАСС, 18 февраля. Британский рок-музыкант, бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил американскую часть своего турне No More Tours II ("Никаких больше туров II") из-за болезни Паркинсона. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении исполнителя.

В нем отмечается, что Осборн не сможет начать турне по США в мае, как было запланировано, поскольку направится в Швейцарию для прохождения курса лечения. "К сожалению, я не смогу оказаться в Швейцарии раньше апреля, а лечение занимает до двух месяцев. Мне не хочется отменять концерты в последний момент", - подчеркнул музыкант.

Американская часть турне должна была начаться 27 мая концертом в Атланте (штат Джорджия). По данным британского телеканала Sky News, всего у исполнителя было запланировано 17 выступлений в различных городах США.

В октябре Осборн из-за проблем со здоровьем отменил европейскую часть мирового "прощального" тура. Нынешний перенос концертов произошел вскоре после того, как музыкант в январе впервые публично рассказал о своей борьбе с болезнью Паркинсона, слухи о которой появлялись с прошлого года. Теперь ближайшее выступление музыканта намечено на 23 октября в английском городе Ньюкасл.

Гастроли No More Tours II (созвучно с названием песни Осборна 1991 года No More Tears) стали продолжением прощального турне 1992 года - в него музыкант отправился после того, как у него диагностировали склероз. Как выяснилось позже - ошибочно, что дало рок-звезде возможность продолжать концертную деятельность по всему миру.

В нынешнем турне Осборна сопровождает хэви-метал группа Judas Priest. Выступления анонсированы как прощальный тур экс-лидера Black Sabbath, но организаторы не исключают периодических выступлений Осборна за рубежом в будущем.