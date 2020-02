Фильм Мохаммада Расулофа "Зла не существует" завоевал главный приз Берлинале

Лента "Зла не существует" (There Is No Evil) снята иранскими, немецкими и чешскими кинематографистами. В основе сюжета истории четырех мужчин, рассказывающие о степени индивидуальной свободы. Один из них примерный семьянин, который имеет тайну от своих близких. Второй не может представить, что в состоянии убить человека, но должен это сделать. Еще один собирается сделать предложение своей девушке, однако неожиданность меняет его намерения. Последний - врач, который предпочел любимой работе затворничество. Каждый из героев оказывается перед необходимостью отстаивать свою свободу любой ценой.

Работа камбоджийского режиссера Рити Панха "Облученные" (Irradiated), которая рассказывает о жизни людей, переживших радиоактивное облучение в ходе войны, признана лучшим документальным фильмом. Лучшим актером стал Элио Джермано, исполнивший роль в картине "Я хотел спрятаться", а лучшей актрисой - немка Паула Бер за роль в фильме "Ундина".

Лучший режиссер - Хон Сан Су, который снял работу "Женщина, которая бежала" (The Woman Who Ran). Гран-при жюри получил фильм "Никогда, редко, иногда, всегда" (Never Rarely Sometimes Always) режиссера Элизы Хиттман, лента является совместным проектом американских и британских кинематографистов.

"Я хотел спрятаться" (Hidden Away) от режиссера Джорджо Диритти рассказывает о непростой судьбе выдающегося итальянского художника Антонио Лигабуэ, которому пришлось пережить немало испытаний и страданий. Из-за сложной творческой судьбы художника называют "итальянским Ван Гогом". Герой был несчастным, одиноким и униженным человеком, который не раз оказывался в психиатрической клинике. Но искусство стало для него единственным способом общаться с миром, демонстрируя грани своей незаурядной личности.

Работа немецкого режиссера Кристиана Петцольда и французских кинематографистов "Ундина" рассказывает о столице Германии. В основе сюжета лежит переложение старинной легенды о русалке, которую бросил земной возлюбленный, после чего прекрасная Ундина навсегда ушла в воду. Главная героиня фильма, Ундина Петцольда, работает гидом в современном Берлине. Она пытается забыться в новом романе, но непреодолимое чувство настойчиво толкает девушку к убийству неверного любовника и суициду.

"Женщина, которая бежала" повествует о том, как муж героини Ким Мин-хи уезжает в командировку. Женщина встречается с подругами, но приятельские посиделки раскрывают слишком многое и заходят слишком далеко. Хон Сан Су, претендовал на "Золотого медведя" уже в четвертый раз.

О Берлинале

Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года лентой Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера армии США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. Директором смотра стал кинокритик Альфред Бауэр.

Тогда награды фестиваля назывались "Берлинские медведи", их удостаивались исключительно голливудские картины. По итогам первого конкурса одного "Берлинского медведя" получил диснеевский мультфильм "Золушка".

Берлинале по престижу все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским фестивалями. Если раньше немецкий форум проигрывал своим старшим братьям хотя бы по составу звездных гостей, то в последнее десятилетие в этом плане он вышел на новый уровень.

Из года в год сеансы посещают в общей сложности более 300 тыс. человек. В разных программах представлены сотни лент, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира.