Фильм "Джентльмены" Гая Ричи возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Фильм "Джентльмены" (The Gentlemen) стал лидером российского проката, собрав 191,2 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 27 февраля по 1 марта.

Американский криминальный боевик режиссера Гая Ричи вышел в российский прокат 13 февраля. По сюжету талантливый выпускник Оксфордского университета придумал нелегальную схему обогащения за счет поместий обедневшей аристократии из Великобритании. Однако желание продать свой бизнес влиятельным американским миллиардерам приводит главного героя к встрече с принципиальными джентльменами. Главные роли в фильме сыграли Чарли Ханнэм, Мэттью Макконахи, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Хью Грант, Генри Голдинг и другие.

На втором месте - российская мелодрама "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова, которая вышла в российский прокат 14 февраля и собрала за четыре дня 147,1 млн рублей. Картина стала продолжением фильма "Лед". Вторая часть мелодрамы рассказывает о том, как сложилась жизнь фигуристки Нади и хоккеиста Саши после свадьбы. Главные роли сыграли Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина.

Третье место по кассовым сборам досталось американской приключенческой комедии "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" (Dolittle) режиссера Стивена Гейгана, собравшей за выходные 118 млн рублей. Картина, основанная на одноименном романе Хью Лофтинга, вышла в российский прокат 20 февраля. В фильме рассказывается о приключениях ветеринара, умеющего разговаривать с животными. Главные роли в картине сыграли Роберт Дауни - младший, Селена Гомес, Том Холланд, Эмма Томпсон, Рэйф Файнс, Антонио Бандерас и другие актеры.