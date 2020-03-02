Пушкинский музей подготовил к новой выставке программу дискуссий "Тату и табу"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Дискуссионная программа "Тату и табу", где антропологи, художники, кураторы и представители других сфер обсудят "непохожесть" как вызов социуму, пройдет в Пушкинском музее в рамках выставки "Тату", которая открывается для публики 3 марта. Об этом рассказала ТАСС в понедельник руководитель отдела инклюзивных программ музея Евгения Киселева.

"Проект "Пушкинский для всех" специально для выставки "Тату" разработал дискуссионную программу "Тату и табу". Вместе с очень разными экспертами - антропологами, художниками, активистами, представителями разных сообществ мы поговорим о таких проблемах как инаковость, восприятие в обществе, стигма, пересмотр нормы", - сказала Киселева.

Также на примере тату-комьюнити, сообщества глухих и сообщества инвалидов-колясочников будут обсуждаться проблемы выстраивания защитных границ и их преодоление изолирующих барьеров. Среди участников дискуссий - художник, коллекционер, вдохновитель и организатор первой Международной тату-конвенции в Москве в 1995 году Кирилл Данелия, куратор выставки "Тату" Александра Савенкова, гендеролог Татьяна Зборовская, тату-художник Елена Баски и другие. Модераторами выступят антрополог, кандидат исторических наук Дмитрий Опарин и журналист Марина Анциперова. Собеседница агентства добавила, что все мероприятия программы будут бесплатными, но нужна предварительная онлайн-регистрация. Площадкой для дискуссий станет Итальянский дворик главного здания музея. Каждое выступление сопровождается переводом на русский жестовый язык.

Инклюзивная программа, помимо дискуссий, включает тактильные экскурсии. Для тактильного знакомства с выставкой во втором зале экспозиции будут размещены макеты по мотивам маски коруру (XIX век, Новая Зеландия) и этнографических рисунков Миклухо-Маклая, а также образец силикона, который использовался при подготовке многих экспонатов.

На экскурсиях для незрячих и слабовидящих посетители смогут рассмотреть макет древнеегипетской ложечки в виде плывущей девушки с цветком лотоса, относящейся к периоду Нового царства (XIV век до н.э.). Предусмотрены экскурсии по выставке с элементами тифлокомментирования.

О выставке

Выставка "Тату" - совместный проект Пушкинского музея и Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака. Экспозиция, где представлено около 200 экспонатов, будет открыта для публики в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков с 3 марта по 31 мая. Ранее выставка была представлена в различных музеях мира - Музее на набережной Бранли имени Жака Ширака, Королевском музее Онтарио, Филдовском музее естественной истории и других.

Кураторами выступают Анн Ришар и Жюльен Дэнфлиск (HEY! Modern Art and Pop Culture), а также Варвара Шкерменева заместитель заведующего отделом организации выставок ГМИИ им. А.С. Пушкина, Александра Савенкова ведущий специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея. Выставка, которую увидит московский зритель, значительно дополнена произведениями изобразительного искусства из российских музейных и частных собраний и рассказывает о феномене татуировки в широком контексте истории культуры.

Экспозиция расскажет об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников. Работы активных сегодня тату-мастеров будут показаны на созданных специально для выставки объемных силиконовых моделях - слепках с частей тела реальных людей. Среди художников, выполнивших проекты татуировок - Филипп Лю, Хенк Шиффмахер, Джек Руди, Гай Атчисон, Алекс Бинни, Доктор Лакра, Тин-Тин и другие мастера.

Пушкинский музей представит работы бельгийского художника Вима Дельвуа и итальянского скульптора Фабио Виале. Виале, воспроизводя античные скульптуры, покрывает их поверхность рисунками русских криминальных татуировок, а также татуировками в японском стиле. Дельвуа известен своим проектом "Арт-ферма" около Пекина, где он создает тату-картины на спинах свиней. В состав выставки войдут три скульптуры Виале и 12 работ Дельвуа "Без названия" - татуировки на свиной коже, к выставке выпущено специальное издание, а также подготовлена образовательная программа, в рамках которой лекции прочтут тату-мастера - участники выставки Хенк Шиффмахер и Дмитрий Бабахин.