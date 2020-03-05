Римская опера отменила несколько спектаклей в связи с распространением коронавируса

РИМ, 5 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Римская опера отменила ряд спектаклей до 5 апреля в связи с принятыми правительством Италии мерами борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного театра.

"В соответствии с правительственным декретом от 4 марта отменены следующие спектакли: "Корсар" (5, 6, 7, 8 марта) и "Турандот", включая премьеру 25 марта и в афише до 5 апреля", - говорится в сообщении театра. При этом администрация гарантирует возврат денег за уже купленные билеты.

Как пояснили корреспонденту ТАСС в Римской опере, ограничения общественных мероприятий в случае невозможности обеспечения безопасной дистанции между людьми (1 м) рассчитаны до 3 апреля. "Мы не можем гарантировать безопасную дистанцию даже во время репетиций, поэтому вся "Турандот" полностью отменяется", - сказали в пресс-службе театра.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 3286, умерли 148 человек. Случаи заражения выявлены во всех регионах, однако эпицентрами по-прежнему считаются Ломбардия и Венето. Города "красной зоны" в областях Ломбардия и Венето, где возникли две локальные вспышки, находятся в изоляции. Не исключено, что территория карантинной зоны будет расширена. 4 марта правительство объявило о закрытии всех образовательных учреждений, от садов до университетов, до 15 марта.

Ранее о переносе запланированных дат Архитектурной биеннале с мая на август объявила дирекция Венецианской биеннале. Перенесены сроки винной выставки-ярмарки "Винитали", которая должна была открыться в Вероне в апреле. В Риме отменены традиционные марафон и полумарофон.