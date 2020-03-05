{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Римская опера отменила несколько спектаклей в связи с распространением коронавируса

Речь идет о спектаклях "Корсар" 5-8 марта и "Турандот", включая премьеру 25 марта и в афише до 5 апреля

РИМ, 5 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Римская опера отменила ряд спектаклей до 5 апреля в связи с принятыми правительством Италии мерами борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного театра.

На эту тему
Премьеры, показы, карнавалы. Какие мировые события пострадали от нового коронавируса

"В соответствии с правительственным декретом от 4 марта отменены следующие спектакли: "Корсар" (5, 6, 7, 8 марта) и "Турандот", включая премьеру 25 марта и в афише до 5 апреля", - говорится в сообщении театра. При этом администрация гарантирует возврат денег за уже купленные билеты.

Как пояснили корреспонденту ТАСС в Римской опере, ограничения общественных мероприятий в случае невозможности обеспечения безопасной дистанции между людьми (1 м) рассчитаны до 3 апреля. "Мы не можем гарантировать безопасную дистанцию даже во время репетиций, поэтому вся "Турандот" полностью отменяется", - сказали в пресс-службе театра.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 3286, умерли 148 человек. Случаи заражения выявлены во всех регионах, однако эпицентрами по-прежнему считаются Ломбардия и Венето. Города "красной зоны" в областях Ломбардия и Венето, где возникли две локальные вспышки, находятся в изоляции. Не исключено, что территория карантинной зоны будет расширена. 4 марта правительство объявило о закрытии всех образовательных учреждений, от садов до университетов, до 15 марта.

Ранее о переносе запланированных дат Архитектурной биеннале с мая на август объявила дирекция Венецианской биеннале. Перенесены сроки винной выставки-ярмарки "Винитали", которая должна была открыться в Вероне в апреле. В Риме отменены традиционные марафон и полумарофон.

Теги
Италия
Реклама на ТАСС
Личные вещи Тонино Гуэрра впервые представили на выставке к 100-летию поэта во Владимире
В музейном центре "Палаты" 20 марта планируется провести вечер памяти мастера
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС