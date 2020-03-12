Ограничения на массовые мероприятия не скажутся на работе выставки Дали

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Ограничения на массовые мероприятия в Москве, введенные на срок до 10 апреля, не скажутся на работе выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в московском "Манеже", сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов выставки в четверг.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 10 марта о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек. Запрет будет действовать до 10 апреля. В конце февраля в пресс-службе организаторов выставки Дали сообщили о рекордной посещаемости - за месяц работы, с 28 января, в "Манеже" побывали около 300 тыс. человек. В среднем выставку посещают более 10 тыс. посетителей в день. Экспозиция будет открыта до 25 марта.

"На выставке не бывает 5 тыс. посетителей одновременно, поэтому ограничения не скажутся на ее работе", - сказали в пресс-службе, добавив, что посетителям "Манежа" выдают бесплатные медицинские маски. Выставка, объединившая 188 работ знаменитого сюрреалиста, организована Музеем Фаберже, культурно-историческим фондом "Связь времен" и фондом "Гала - Сальвадор Дали". Начиная со 2 марта, на выставку ввели посещение по сеансам. В "Манеже" представлены живописные произведения, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х годов и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов.

Организаторы отмечают, что особую значимость имеет зрелое творчество Дали, его сюрреалистический и ядерно-мистический периоды. Они представлены на выставке работами - "Невидимый человек" (1929-1932), "Чувство скорости" (1931), "Архитектонический "Анжелюс" Милле" (1933), "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), "Ураново-атомная меланхолическая идиллия" (1945) и другими.

Также в экспозицию вошли "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Фигура и драпировка на фоне пейзажа" (1935) и "Обычный языческий пейзаж" (1937), в который Дали вписывает голову Зигмунда Фрейда - мыслителя, оказавшего на него влияние. Представлены в "Манеже" стереоскопические работы художника, например, "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".

Живопись на выставке дополняют рисунки 1930-1940-х годов, а также полная серия гравюр, иллюстрирующих "Божественную комедию" Данте - проект, над которым Дали работал в 1959-1963 годах. Среди рисунков особый интерес представляют оригинальные иллюстрации к книге "50 секретов магического мастерства", которую художник написал в 1948 году, изложив свое понимание живописи.