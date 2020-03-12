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Распространение коронавируса нового типа

Американские музыканты переносят концерты в России из-за коронавируса

Организаторы обещают проинформировать о новых датах в ближайшее время

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Организаторы концертов американских групп Missio, Palaye Royale и Sofi Tukker в Москве и Санкт-Петербурге, запланированных в марте и апреле, переносят мероприятия на неопределенный срок в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщило в четверг концертное агентство "Мельница".

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Накануне Госдепартамент США призвал американцев пересмотреть свои поездки за рубеж в связи с распространением нового коронавируса.

"В связи с новыми ограничениями, введенными американской администрацией, несколько запланированных на ближайшее время концертов заокеанских артистов вынужденно переносятся на более благополучное время", - говорится в сообщении на странице концертного агентства в Facebook.

Организаторы обещают проинформировать о новых датах в ближайшее время. "Все билеты будут действительны на новые даты. Желающим сдать билеты просьба обращаться по месту приобретения", - уточнили они.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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