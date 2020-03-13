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Распространение коронавируса нового типа

Кинофестиваль "Трайбека" в Нью-Йорке отложили на неопределенный срок из-за коронавируса

Мероприятие должно было пройти с 15 по 26 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Проведение ежегодного кинофестиваля "Трайбека" (Tribeca Film Festival) в Нью-Йорке отложено на неопределенный срок из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила в опубликованном в четверг заявлении соосновательница кинофорума Джейн Розенталь, являющаяся генеральным директором предприятия Tribeca Enterprises.

"Мы приняли трудное решение отложить 19-й кинофестиваль "Трайбека" (15-26 апреля) на основании заявления губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо о том, что мероприятия с участием 500 человек и более отменяются ввиду распространения коронавируса. Мы привержены задаче охраны здоровья и обеспечения безопасности общества, продолжая одновременно поддерживать наших друзей, кинематографистов и творческих людей, рассматривающих "Трайбеку" в качестве платформы для презентации своих работ публике", - пояснила Розенталь.

Программа кинофестиваля в этом году насчитывала показ 115 фильмов, в том числе российской фантастической ленты "Спутник" режиссера Егора Абраменко. "Трайбека" был основан Розенталь совместно с голливудским актером Робертом Де Ниро как ответ на теракты 11 сентября 2001 года с целью восстановления деловой и социальной активности наиболее пострадавших от теракта кварталов нижней части Манхэттена, в том числе района Трайбека. Победители фестиваля не получают крупных денежных призов. Материальным вознаграждением в самых престижных категориях может стать приз до $25 тыс., авиабилеты в любую точку планеты, 2 тыс. м высококлассной профессиональной кинопленки или специальная компьютерная техника.

Число подтвержденных случаев коронавируса в городе Нью-Йорк возросло за сутки на 42, достигнув 95. 1780 человек добровольно соблюдают режим карантина, еще 29 помещены в карантин принудительно, сообщил в четверг мэр Билл де Блазио.

Количество случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1459, умерли 39 человек, сообщила в четверг телекомпания СNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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