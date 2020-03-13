В США число случаев заражения коронавирусом превысило 1450

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1459, умерли 39 человек. Об этом сообщила в четверг телекомпания СNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

На сайте ЦКПЗ ранее была размещена информация о том, что в США зарегистрированы 1215 предполагаемых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 42 штатах и в столичном федеральном округе Колумбия. 36 человек умерли. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом - 366 - зафиксировано в штате Вашингтон.

Как информировала СNN, коронавирус выявлен у 70 репатриированных американцев и у 1389 жителей 46 штатов и столичного округа Колумбия. Число летальных исходов возросло до 39.