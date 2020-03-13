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Распространение коронавируса нового типа

Эрмитаж отказался от церемоний открытия выставок на время ограничений по коронавирусу

В музее усилили дезинфекцию входных зон, лестниц, лифтов и других помещений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж в связи с ограничительными мерами из-за угрозы распространения нового коронавируса принял решение отказаться от торжественных открытий выставок, при этом расписание работы новых экспозиций должно остаться прежним. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе музея.

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"Эрмитаж не планирует в ближайшее время проводить культурно-массовые мероприятия с численностью участников более 1 тыс. человек. <... > На данный момент мы планируем, что все наши выставки будут открываться по ранее утвержденному расписанию, однако торжественные церемонии открытия этих выставок с приглашением гостей проводиться не будут", - говорится в сообщении.

В Эрмитаже также добавили, что музей усилил дезинфекцию входных зон переходов, лестниц, лифтов и других помещений.

До конца марта в Эрмитаже планируется открытие выставки предметов из коллекции великого князя Сергия Александровича, экспозиция о современном искусстве Южной Кореи, а также презентация проекта, посвященного 20-летию выставочной деятельности главного штаба.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение на территории города театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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