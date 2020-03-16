Неделю моды Mercedes-Benz отменили из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Организаторы Mercedes-Benz Fashion Week Russia отменили мероприятие, которое должно было пройти с 31 марта по 4 апреля. Показы российских брендов состоятся в формате онлайн, говорится на сайте проекта.

Ранее сообщалось о том, что организаторы Недели моды Mercedes-Benz перенесли международную программу мероприятия на следующий сезон, однако рассматривали возможность сохранения планов по показам в России.

"Национальная палата моды совместно с партнерами и дизайнерами-участниками Недели моды приняла решение не проводить в этом сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая была запланирована в московском Манеже с 31 марта по 4 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

В апреле-мае новые коллекции российских дизайнеров, подготовленные для Недели моды, будут продемонстрированы в режиме онлайн. Показы состоятся на платформе Aizel.ru. О сроках и деталях предстоящего события будет объявлено дополнительно.

По словам президента Национальной палаты моды Александра Шумского, в производстве недели моды задействованы более 1,5 тыс. человек - дизайнеров, визажистов, парикмахеров, моделей, и других сотрудников, не считая журналистов, блогеров и гостей показов, что накладывает большую ответственность на организаторов.