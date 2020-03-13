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Распространение коронавируса нового типа

Какие российские и международные мероприятия были отменены из-за коронавируса

Многие страны из-за пандемии коронавируса COVID-19 отменили или перенесли массовые мероприятия, в числе которых все футбольные матчи в еврокубках, первый Гран-при сезона "Формулы-1"
Гоночная трасса Альберт-Парк, Мельбурн EPA-EFE/SCOTT BARBOUR
Описание
Гоночная трасса Альберт-Парк, Мельбурн
© EPA-EFE/SCOTT BARBOUR

ТАСС-ДОСЬЕ. 12-13 марта 2020 года многие страны из-за пандемии коронавируса COVID-19 отменили или перенесли проводимые в них мероприятия. В частности, перенесены на неопределенный срок все футбольные матчи в еврокубках, отменен первый Гран-при сезона автогонок в классе "Формула-1" в Австралии и др.

О том, как коронавирус повлиял на проведение крупнейших международных мероприятий, и какие из них были отменены за последнюю неделю - в материале ТАСС.

Политика и общество

Совет по правам человека ООН отменил с 13 марта сессию в Женеве, которая должна была продлиться до 20 марта.

Германский Христианско-демократический союз отменил внеочередной партийный съезд, который был запланирован на 25 апреля. На нем планировалось избрать главу партии.

В США отменены агитационные мероприятия кандидатов в президенты страны от демократической партии - Джо Байдена и Берни Сандерса.

Европарламент сократил пленарную сессию с четырех до одного дня из-за коронавируса.

В Нидерландах перенесена Всемирная конференция по свободе СМИ. Она должна была пройти 22-24 апреля в Гааге, но перенесена на 18-20 октября.

В Казахстане отменен парад в Нур-Султане в честь 75-летия Победы 9 мая.

В Узбекистане перенесен на неопределенный срок международный юридический форум Tashkent Law Spring, запланированный на 23-25 апреля.

Экономика

В РФ отменена Неделя российского бизнеса, в рамках которой планировалось провести съезд Российского союза промышленников и предпринимателей с участием президента страны Владимира Путина.

В США отменены ежегодная выставка видеоигр E3 в Лос-Анджелесе, которая должна была пройти 9-11 июня, а также крупный технологический форум South by Southwest (SXSW, Остин, штат Техас, 13-22 марта).

Международный железнодорожный конгресс в Вене (Австрия) перенесен с 26-27 марта на осень 2020 г.

В Азербайджане из-за коронавируса перенесены международный нефтяной саммит Argus (12 марта, Баку) и Бакинский глобальный форум (13 марта).

Спорт

В Греции остановлена эстафета олимпийского огня. Решение было принято после неожиданно большого скопления людей, пришедших на ее этап в городе Спарта. Огонь будет передан оргкомитету Игр в Токио.

Приостановлены футбольные чемпионаты Англии, Дании, Германии, Греции, Италии, Испании, Португалии, Франции и других стран.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) на шесть недель приостановила проведение всех соревнований под эгидой организации. Ранее был отменен турнир в Индиан-Уэллсе (США), а также ряд различных турниров АТР, в том числе Открытый чемпионат Майами.

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо принял решение об отмене всех олимпийских квалификационных соревнований, а также международного турнира "Большой шлем" в Екатеринбурге и этапов Гран-при в Грузии и Турции. Аналогичное решение в отношении отборочных турниров приняла Международная федерация фехтования.

Приостановлены турниры Европейской федерации гандбола и Всемирной организации пляжного футбола.

Помимо Гран-при Австралии "Формулы-1" отменены гонки в Бахрейне (22 марта) и Вьетнаме (5 апреля).

В США приостановлен сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и перенесен с 5 апреля на 15 ноября третий этап ЧМ по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) в Остине (шт. Техас).

В Канаде отменено проведение чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале, намеченного на 18-22 марта.

Отменен этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке (Канада, 14-15 марта), Миннеаполисе (США, штат Миннесота, 17 марта) и Кэнморе (Канада, 20-21 марта).

В Италии отменены все спортивные соревнования, в частности, велогонка "Джиро д'Италия" (9-31 мая) и два этапа Кубка мира по академической гребле 10-12 апреля и 1-3 мая.

В Аргентине были отменены все спортивные соревнования, в том числе чемпионат Южной Америки по плаванию и этап Кубка мира по фехтованию.

В России отменены чемпионат мира по ралли-кроссу в Санкт-Петербурге (18-19 июля), международные соревнования "Лыжня дружбы" в Мурманской обл. (14 марта). Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве перенесен с 13-21 апреля на 13-21 июня. Приостановлен чемпионат Баскетбольной лиги ВТБ.

Культура

В Москве было отменено центральное событие фестиваля "Крымская весна" на Тверской улице 15 марта, на котором ожидалось более 100 тыс. гостей.

Росгвардия отменила посвященный дню ведомства праздничный концерт в московском Кремле 27 марта.

В Киргизии отменено празднование Навруза (дня весеннего равноденствия) 21 марта.

В Дублине (Ирландия) отменен парад в День св. Патрика 17 марта. Мероприятия в честь праздника отменены также в Нью-Йорке, Лондоне и Бостоне.

Отменены мировые премьеры некоторых фильмов, в том числе ленты "Форсаж 9" (была намечена на 20 мая).

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