THR: в Новой Зеландии остановили съемки сериала "Властелин колец"

Amazon на две недели приостановила съемки сериала "Властелин колец" в Новой Зеландии. Такое решение связано с мерами, которые принимаются в стране для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщил The Hollywood Reporter, съемочная группа, насчитывающая 800 человек, получила соответствующее уведомление. По данным издания, ни у кого из участников проекта случаев заражения выявлено не было. Таким образом компания пытается "свести к минимуму нагрузку на ресурсы и инфраструктуру и внести свой вклад в борьбу с распространением вируса". Планировалось, что съемки сериала обойдутся в $1 млрд.

При этом о точных сроках возобновления работы над сериалом не сообщается.

В ноябре 2019 года Amazon продлила сериал - приквел "Властелина колец" на второй сезон, об этом говорилось в материале Variety. Разработкой сериала занимаются Джон Д. Пейн и Патрик Мак-Кей. Брайан Когман, работавший над "Игрой престолов", назначен продюсером-консультантом. Несколько серий снимет Хуан Антонио Байона, режиссер фильмов "Приют" и "Мир юрского периода 2".

Представители Amazon Prime держат в секрете основные сюжетные линии сериала, однако они раскрыли, что первая серия будет посвящена молодому потомку короля Араторна - Арагорну, а сам сериал не затронет события, описанные в книгах Толкина.